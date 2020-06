Me Simon Vincent. Photo : Bélanger Sauvé

Cette semaine, Droit-inc revient en force, et vous réserve un second tour d’horizon de nouvelles des bureaux.Preuve, comme quoi, les cabinets se tiennent occupés!L’avocat Mesemble être un élément actif du cabinet Bélanger Sauvé.Me Vincent, qui se spécialise dans le droit administratif et municipal, dernièrement, a en effet commenté l’arrêt de la Cour d’appel sur la décision sur la décision Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec inc.En voilà un qui semble passionné!L’avocat Mese tient occupé. C’est le moins que l’on puisse dire…En avril dernier, Me Bernier a été réélu par acclamation au poste d’administrateur du Conseil d’administration du Barreau du Québec.Le mandat en question est d’une durée de deux ans.Ne reste plus qu’à savoir si le principal intéressé a célébré en grand!Reconnu pour son expertise, le cabinet Blakes est également doué pour la pédagogie. Le saviez-vous?Dans sa section « perspectives », le cabinet a en effet démystifié une récente publication de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.Parions que les novices s’en réjouiront!BLG semble définitivement à l'écoute des besoins et des préoccupations de ses clients.En prévision de la rouverture des commerces aux détails, le cabinet a décidé de tenir un webinaire sur le sujet, qui s’est déroulé dans la journée du 9 juin.Ce guide à l’attention des employeurs canadiens risque de répondre aux besoins de plusieurs…Pour l’avocat Mese pourrait-il que droit rime avec politique?Connu pour ses convictions indépendantistes, Me Bertrand, pour une énième semaine d’affilé, a rédigé plusieurs articles politiques sur sa page politique, où il aborde des enjeux à la jonction du droit, de la COVID-19 et de la souveraineté du Québec, notamment.Sa dernière publication? Une dénonciation de la Loi 61.Le temps dira si cela fonctionne ou non.Inquiet en raison de la COVID-19?Rassurez-vous. Le cabinet Cain Lamarre a récemment rédigé une mise à jour sur les impacts de la COVID-19 dans le domaine du droit du travail.Quelques enjeux y sont abordés, dont un particulièrement sensible : la prolongation, au-delà de six mois, des mises à pied temporaire.Le cabinet Cormier Simard a une bonne raison de se réjouir.L’une de ses avocates, Me, a obtenu un acquittement, même si le juge… n’a pas cru le témoignage de son client.Les arguments et le plaidoyer de Me Ledoux ont donc fait pencher la balance en faveur de son client, même si ce dernier avait été arrêté pour possession de cocaïne.Davies fait de son mieux pour aider ses clients à traverser la crise mondiale actuelle.Le cabinet, à ce propos, a récemment mis à jour son centre d’information COVID-19.Les entreprises, où qu’elles soient, y trouveront maintes informations clés.Le cabinet a dressé une 5e édition (oui, 5e…) de son guide « COVID-19 » à l’intention des employeurs.Employeurs et clients du cabinet y trouveront des réponses à certaines de leurs questions quant à un éventuel et progressif déconfinement de l’économie.À quand la 6e édition?Surveillez bien le nom de, dans votre journal du matin.L’avocate spécialisée en droit de la famille, qui éclaire fréquemment l’actualité à l’aune de son domaine d'expertise, pourrait éventuellement réapparaitre dans les médias…À suivre…Dunton Rainville ne laisse pas ses clients tombés.L’entreprise a d’ailleurs rappelé à ces derniers, récemment, que DR Conseils, une société qui lui est affiliée, offre des conseils en santé et sécurité du travail aux entreprises.Saviez-vous que l’Institut Fasken se tient occupé ?Elle prépare en ce moment même le terrain pour un webinaire, qui aura lieu le jeudi 11 juin prochain, entre 12 h et 13 h.Le webinaire en question portera sur le mandat et le rôle des représentations du Québec à Los Angeles et à Silicon Valley.Le nom devous est-il familier?Peut-être est-ce le cas. En effet, l’avocat spécialisé en immigration a récemment commenté l’actualité, dans les pages du Le Journal de Montréal, du point de vue juridique.Ses commentaires ont mis en perspective la nouvelle réforme du Programme de l’expérience québécoise, annoncé dernièrement par le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette.Dans un article publié sur le site internet du cabinet Gattuso, l’avocate Memet la COVID-19 à l’épreuve.Cette dernière tente en effet d’éclairer la pandémie actuelle, à l’aune de la notion de force majeure en droit québécois.Amateur de droit et de hockey, vous êtes servi!Me, avocate chez Lavery, était récemment de passage à l’émission… Dave Morissette en direct sur les ondes de TVA Sport.Me Brunet s’est entretenu sur les choix qu’auront à faire les joueurs de la LNH, quant à un possible retour au jeu.Par contre, peut-être n’aimerez-vous pas sa réponse : il ne semble pas y avoir de moyens légaux pour contraindre les joueurs à retourner au jeu… les séries éliminatoires pourraient attendre encore un peu!Le cabinetsoutient ses employés : c’est du moins ce qu’entend l’une de ses dernières publications LinkedIn.Avec celle-ci, le cabinet, fondé par l’avocat Me, a souligné la première année de travail de l’une de leurs avocates, Me. À suivre…« Écouter, apprendre et s’engager pour le changement » : par ce titre, le cabinet Miller Thomson a tenu à sensibiliser sa clientèle aux problèmes du racisme systémique, aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde.Ce communiqué, accessible depuis le site internet du cabinet, fait suite au meurtre de l’américain George Floyd.Morency veille au grain.Le cabinet a en effet offert quelques pistes de réflexion sur un débat, qui, disons-le, risque fort bien de gagner en intensité au courant des prochaines semaines : pour ou contre la prise de température des employés en service?Dans son infolettre du 4 juin dernier, le cabinet aborde en effet cet enjeu d’un point de vue juridique.Norton Rose Fulbright, comme d’autres cabinets, tente d’être à l’écoute des besoins de sa clientèle.La semaine dernière, le cabinet a mis à la disposition de ses clients un guide pour aider les employeurs de neuf pays, dont le Canada, à planifier un retour graduel de leurs salariés sur leurs lieux de travail.Il ne manque plus qu’une version française, ce guide étant pour le moment seulement disponible en anglais…Deux avocats se sont récemment « amusés », chez Stein Monast.L’avocate-associée Meet l’avocat Meont rédigé un article sur les impacts de la COVID-19 sur un sujet bien précis, soit les enjeux relatifs aux renseignements personnels et à l’accès à l’information.Dans une vidéo publiée il y a quelques semaines sur sa page Linkedin, le cabinet Smart & Biggar a annoncé célébrer fièrement la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.Reste à savoir la forme que prirent ces célébrations. À tous le moins, le cabinet semblait très fier de partager cette nouvelle avec leur confrère de l’industrie du Canada.Serait-ce un exploit?Bref, Therrien Couture Joli-Coeur mérite, pour une seconde fois cette semaine, de figurer à nos nouvelles des bureaux.La raison? Le cabinet est l’un des premiers à offrir, depuis son site internet, des conseils pour aider celles et ceux qui souffrent d’angoisse et d’anxiété en ces temps de pandémie mondiale.Qui sait? Peut-être que vous ou l’un de vos proches y trouverez des informations utiles, qui feront la différence!Ne manquez pas le dernier texte de l’avocat Me, paru sur le site internet du cabinet Trivium.Dans ce dernier, Me St-Onge aborde les recours juridiques existants contre la diffamation dans les journaux.