Me Pascale Pageau, Présidente de l'ABC-Québec. Photo de courtoisie.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Me, Ad. E, Présidente de l’ ABC-Québec , annonce un partenariat avec la Legaltech OnRègle.com. En effet, OnRègle avec l’ABC-Québec : La boîte à outils pour le juriste du 21e siècle a un double objectif: d’une part, donner accès aux avocats et notaires en pratique privée à des outils technologiques avant-gardistes leur permettant d’offrir des services de téléjustice à forfait. D’autre part, permettre aux juristes qui offriront ces services de téléjustice de contribuer concrètement à améliorer l’accès à la justice.Grâce à ce programme, les juristes pourront désormais offrir des services à forfait 100% en ligne de consultation, de révision de documents, de médiation familiale, d’arbitrage civil et d’accompagnement pour les dossiers de petites créances.La technologie de OnRègle permet d’automatiser la génération de documents, les tâches administratives et la facturation. Le juriste n’est sollicité qu’à des moments stratégiques sous la forme d’un mandat à portée limitée, alors que tout le reste est automatisé. Ceci permet au juriste de traiter le dossier en une fraction du temps et d’offrir ses services à des prix plus compétitifs. C’est une solution gagnant-gagnant, tant pour les juristes que pour les contribuables.Alors que les tribunaux québécois ont dû, dans les derniers mois, repenser et ajuster entièrement leurs processus juridiques afin de prendre un virage numérique express, les juristes ont aussi fait face à cette urgence de modifier la façon dont ils rendent leurs services juridiques. Adapter sa pratique au monde numérique ne se fait pas facilement et acquérir des outils technologiques représente un coût important, ce qui ajoute un défi additionnel, notamment pour les avocats.es et les notaires pratiquants seuls.es ou en petits cabinets. OnRègle avec l’ABC-Québec devient alors une solution rapide pour les juristes désirant s’adapter et offrir de la téléjustice à leurs clients actuels et potentiels.Cette forme de téléjustice est devenue une nécessité, autant pour les juristes voulant faire du développement des affaires, que pour les justiciables désirant un meilleur accès à la justice, surtout en ces temps de pandémie. C’est ce que mentionne Me Philippe Lacoursière, cofondateur de la plateforme OnRègle : « Notre vocation est de rendre la justice accessible à tous par nos services en ligne. Nous avions déjà conçu une plateforme de téléjustice en 2017. Dans les circonstances actuelles, nous avons accéléré le développement de nouveaux produits afin d’outiller les juristes et soutenir la population en cette période sans précédent. »De son côté, Me Pageau, est ravie de pouvoir offrir ce service aux membres de l’ABC-Québec en temps de pandémie. « C’est un projet sur lequel je travaille depuis le début de mon mandat de présidente, avant même de savoir qu’une pandémie allait rendre ces outils plus que nécessaires. J’y vois une façon tangible d’aider les juristes dans leur développement des affaires et l’évolution de leur pratique, pour l’ABC-Québec d’être un joueur clé à l’avancement de la téléjustice, et collectivement avec nos membres, de contribuer concrètement à améliorer l’accès à la justice. Une solution gagnante qui permet de répondre à plusieurs enjeux fondamentaux. »Par ailleurs, l’honorable François Rolland, ancien juge en chef de la Cour Supérieure du Québec et ancien président de l’ABC-Québec, est très heureux de la création de ce partenariat : « Voilà une initiative simple pour faciliter l’accès à la justice pour tous. »OnRègle avec l’ABC-Québec permet aux juristes d’acquérir de la clientèle en ligne et offrir des services à des tarifs accessibles afin de régler rapidement un litige ou un conflit. Le fonctionnement de la plateforme est simple: les justiciables ont le choix entre cinq services, soit la mise en demeure automatisée, la réponse expresse au téléphone, l’aide aux petites créances, la médiation familiale en ligne et le tribunal en ligne. En tant que juristes, vous pouvez offrir un ou plusieurs de ces services. C’est l’opportunité d’acquérir de la clientèle en ligne et recevoir de nouveaux dossiers, tout cela en contribuant à offrir un meilleur accès à la justice.Pour vous inscrire ou pour en savoir plus sur ce partenariat, visitez https://www.onregle.com/abc_quebec/ dès maintenant !