Baptiste Armaignac, directeur du développement des affaires de Septeo en Amérique du Nord. Photo de courtoisie.

L'intelligence artificielle au service du Notaire augmenté;

Télétravail : un passage au cloud inévitable?;

La tenue des AG dématérialisées : mode d'emploi;

Comment rendre votre étude disponible à tout moment pour vos clients et partenaires?;

RDV en ligne et visio intégrée : comment digitaliser votre relation client et répondre aux nouveaux usages?;

Comment aider votre entreprise à mieux exploiter son patrimoine contractuel grâce à l'intelligence artificielle?;

Identité graphique, site Internet, présence sociale, rédaction et publication de contenus… Comment faire et par où commencer?

Le groupe européen spécialisé en LegalTech Septeo organise le 9 juillet prochain le premier salon virtuel consacré à la transformation numérique et digitale des métiers du droit : le Legal Digital Day, qui malgré son nom est entièrement francophone.Des avocats, magistrats et professionnels du droit du Québec, mais aussi de la Suisse, de la France et de la Belgique participeront aux dizaines de tables rondes et d’ateliers prévus au programme . L’événement virtuel est gratuit.« L’idée, c'est de regrouper tous les professionnels du droit et de pouvoir partager », explique le directeur du développement des affaires de Septeo en Amérique du Nord« Bien sûr, il y a des différences dans la réglementation et la manière de faire le droit en France, en Suisse, en Belgique et au Québec, convient M. Armaignac. Par contre, il y a souvent des parallèles technologiques. »Le salon virtuel permettra de partager les solutions numériques trouvées par les acteurs du milieu juridique durant le confinement lié à la COVID-19, de même que d’aborder certains sujets chauds dans les ateliers :Le tout se déroule sur une plateforme dans laquelle se trouve le salon virtuel, des stands de Septeo offrant du matériel et des présentations, et « en parallèle, le programme avec des conférences toute la journée », ajoute Baptiste Armaignac.Les contenus et conférences sur les sujets communs à tous les pays ou concernant directement le Québec auront lieu le matin, et la journée se terminera à 14h.Intéressé? Vous trouverez plus d’information ici , et vous pouvez vous inscrire directement par ici