Marketing 101 : identifiez votre client idéal. Photo : Medium.

Ils écrivent dans des revues spécialisées (re: Droit-inc), qui rejoignent leur clientèle cible;

Participent à des conférences et des activités de réseautage pertinentes;

Organisent, par exemple, des podcasts où ils invitent des acteurs clés de leur champ d'expertise.

Vous êtes en charge du marketing de votre cabinet?Pas de panique. Nous sommes là pour vous aider.Il existe plusieurs règles publicitaires ; pour attirer l’attention, cabinets et avocats peuvent employer plusieurs tactiques.Mais si votre message n’atteint pas le bon public, vos efforts ne serviront à... rien. Ce n’est qu’en ciblant votre client idéal que vous réussirez à optimiser votre message.Voici quelques leçons d’Attorney at Work, qui vous aideront à cibler votre client idéal et à améliorer vos techniques de marketing.Si vous vous adressez à tout le monde, vous ne rejoindrez personne. Cette maxime, vieille comme le monde, contribuera à améliorer le marketing de votre cabinet.Pour vous différencier des autres cabinets et avocats, il est INDISPENSABLE de définir votre client cible. Avec celui-ci en tête, vous pourrez adapter votre marketing et répondre aux besoins de ceux que vous désirez servir.Pour ce faire, tentez de vous montrer imaginatif. Pourquoi ne pas tenter, par exemple, si vous servez des entreprises, pourquoi ne pas tenter de cibler vos prochains clients en fonction de leur titre et du poste qu’il occupe?La meilleure façon de vous distinguer est de répondre aux questions avec lesquelles vos clients idéaux sont aux prises.En clair, vous devez devenir un leader d’opinion auprès de votre public cible.Les membres de votre public cible sont confrontés à des défis et problèmes juridiques similaires. Ils sont en quête de conseils ; d’une expertise juridique. Voyez-y une opportunité : celle de vous démarquer, en répondant à leurs préoccupations.En faisant l’éloge de votre expertise, vous vous positionnerez comme un conseiller de confiance.Essayez donc - c’est le nerf de la guerre - de placer votre contenu devant les bonnes personnes.Les meilleurs avocats savent où se trouve leur audience, et saisissent des opportunités de démontrer leur expertise :À servir des clients situés dans des situations similaires et confrontés à des situations similaires, vous deviendrez hautement compétent. À tel point que vous ne voudrez plus revenir en arrière.Ce n'est pas facile, mais vous devez accepter d’élargir votre pratique en ciblant les bons clients.