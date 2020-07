Me Bob Rae. Photo : Wikipedia.

Me Marc-André Blanchard. Photo : Global Affairs Canada.

Il fallait s’y attendre.Après que le Canada eût été incapable d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, le 17 juin dernier,a décidé d’apporter des changements.Il remplace donc le représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York, poste occupé par MeMesera son successeur et fera profiter l’ONU de son expérience récente comme envoyé spécial du Canada pour les enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés.En octobre 2017, le premier ministre avait déjà nommé l'honorable Bob Rae au poste d'envoyé spécial du Canada auprès du Myanmar afin de souligner la nécessité pressante de résoudre la crise humanitaire et sécuritaire au pays. En mars 2020, il a été nommé envoyé spécial du Canada pour les enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés.En tant que représentant permanent à l’ONU, Me Rae sera appelé à favoriser le développement durable et faire face aux conséquences des changements climatiques, tout en faisant perdurer l’héritage de son prédécesseur, qui a été une voix forte pour l'innovation et la réforme au sein des Nations Unies, soutien le cabinet du premier ministre.« Je tiens à remercier Marc-André Blanchard, qui a servi notre pays et la communauté mondiale pendant plus de quatre ans à titre d'ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, indique Justin Trudeau via communiqué. Grâce à son dévouement, il a grandement contribué à l'avancement de la coopération mondiale. Il a également aidé le Canada à renouer avec ses partenaires pour augmenter notre présence dans le monde et il nous a prêté main-forte alors que nous nous attaquons aux défis les plus importants de notre époque. »Me Blanchard a été ambassadeur et représentant permanent du Canada à l’ONU pendant plus de quatre ans. Il était auparavant le président de McCarthy Tétrault, poste qu’il a occupé pendant six ans.