Me Selena Lu. Photo : Lavery

Le comité exécutif de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a annoncé la nomination de Meau conseil d'administration pour un mandat de trois ans.« Son expertise professionnelle sera un atout précieux pour la Société, s’est réjouie la mairesse de Montréal« Le parc Jean-Drapeau est sur le point de se doter d'un nouveau Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement qui s'échelonnera sur un horizon de 10 ans. La contribution de madame Lu et de tous les membres du conseil d'administration de la SPJD sera importante afin de mener à terme ce Plan ambitieux et innovant. »Me Lu est associée au sein du cabinet Lavery depuis 2019. Sa pratique s'oriente autour de la négociation et de la mise en œuvre des transactions commerciales incluant l'achat et la vente d'actifs et d'actions ainsi que le financement pour le compte de sociétés fermées.Ce n’est pas la première incursion du Barreau 2010 en tant que membre dans des conseils d’administration. Me Lu est membre du conseil d'administration du Musée National des Beaux-Arts du Québec et du Collège des administrateurs de Sociétés depuis 2017.L’ancienne de l’Université de Montréal a également été présidente de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (JCCM) et membre du conseil d'administration de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain (CCMM) en 2018 et 2019.Me Lu a passé plus de 10 ans chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, où elle avait d’ailleurs fait son stage du Barreau, avant de devenir associée chez Lavery alors qu’elle était enceinte de sept mois de son deuxième enfant. L’avocate trilingue jouit d’une importante clientèle chinoise qui l’a suivie dans son nouveau cabinet.