Me Jean-Pierre Casavant. Photo : Casavant-Bédard.

Me Michèle Bédard. Photo : Casavant-Bédard.

Meavait fondé Casavant-Mercier avec Meen 2007. À l’époque, Me Casavant venait de quitter Lavery, De Billy , après 35 ans de loyaux services. Il en avait alors assez de travailler dans un grand cabinet, et s’était lancé en affaires pour créer un cabinet boutique.Treize ans plus tard, une nouvelle page se tourne, après le départ de Me Mercier (connu notamment pour avoir défendu le maire de Laval, Marc Demers). Le cabinet se nomme maintenant Casavant-Bédard, du nom de l’avocate associéeMe Bédard se spécialise en litige civil et commercial, en droit des assurances, en responsabilité professionnelle, en responsabilité du fabricant et en droit de la construction. Elle agit donc devant les tribunaux civils, administratifs et disciplinaires. Elle est à l’emploi du petit cabinet depuis deux ans.Barreau 2000, Me Bédard est reconnue dans les répertoires The Best Lawyers et The Legal Lexpert Directory dans le domaine de l’assurance et du droit de la construction.