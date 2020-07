Le témoin expert informatique Simon Lavallée. Photo : Courtoisie

L’examen de l’École du Barreau du Québec a bel et bien subi des ratés techniques, selon le témoin expert informatiquede la firme H2E, mandaté par une étudiante pour faire la lumière sur le cafouillage de mai dernier L’étudiante en question a échoué l’examen, qui se tenait pour la première fois en ligne en raison de la crise sanitaire.Le Barreau n’a jamais admis qu’un problème technique avait eu lieu lors de l’examen. En le complétant le 25 mai dernier, les étudiants ont pourtant vu certaines de leurs réponses disparaître et des modifications à leurs réponses non enregistrées, mettant en péril leur réussite.La solution présentée par le Barreau, largement décriée, a été d’octroyer quatre points de plus à chaque étudiant.L’expert Simon Lavallée estime dans son analyse que les étudiants ont été « victime d’un problème de concurrence informatique causé par le logiciel d’examen, qui a été mis en place très rapidement dans le contexte de la crise du Covid-19 ».Le problème de concurrence informatique survient lorsque l’ordinateur recevant les clics (dans ce cas-ci, les réponses à l’examen) en reçoit trop en même temps.L’ordinateur ou le serveur ignore alors les réponses entrées quelques millisecondes après l’atteinte de son quota de réponses par seconde, parce qu’il est « saturé déjà par d’autres informations qu’il a reçues en même temps ».En effet, 831 étudiants utilisant 831 ordinateurs soumettaient simultanément 20 réponses lors de l’examen : 16 620 réponses en cinq heures, ce qui fait en théorie 56 réponses à la minute.Lors de l’examen, les étudiants n’étaient pas coordonnés à ce point, souligne cependant M. Lavallée dans son rapport.« La réalité était plutôt que 16 620 réponses ont probablement été reçues dans les dernières heures, voire les dernières minutes de l’examen », estime l’expert informatique.Si la majorité des 16 620 réponses ont été entrées dans la dernière heure, ce qui est très plausible vu que plusieurs étudiants ont lors de cette heure retranscrit leurs réponses au propre, le serveur a probablement reçu 277 réponses par minute.Le risque de concurrence est alors « extrêmement élevé ».« Ça explique exactement pourquoi les étudiants disaient que leurs dernières réponses n’ont pas été entrées », explique M. Lavallée.Le problème des étudiants victimes de la faille informatique, c’est que le problème de concurrence ne laisse pas de trace, « car pour faire une inscription dans un registre, il faut que l’ordinateur connaisse l’existence de la réponse ».Dans ce cas-ci, l’ordinateur de l’examen n’a pu déceler d’erreur, parce qu’il n’a jamais reçu le trop plein de réponses à cause de sa saturation de sauvegardes par seconde.Le cabinet de service-conseil KPMG, qui avait été mandaté à l’externe par le Barreau pour vérifier si un problème technique avait eu lieu lors de l’examen, n’avait pas décelé de problème Pas surprenant, selon Simon Lavallée : ce n’est pas KPMG qui a conçu le logiciel.« Ce problème-là, il faut être à l'interne pour être capable de le diagnostiquer, explique l’expert informatique. Il faut connaître le logiciel vraiment correctement, et ce n’était par leur logiciel à eux (KPMG). »Le concepteur de la plateforme utilisée pour l’examen, SVI eSolutions, « ne donnera même pas le droit d'aller voir vu que c’est de la propriété intellectuelle », croit en outre M. Lavallée.C’est donc à SVI eSolutions de diagnostiquer et de régler le problème.La situation aurait pu être évitée en prévoyant un nombre plus grand de réponses entrées par seconde, ou en testant le système pour voir à quel nombre de réponses il cesse d’en enregistrer.« Ce qui se passe souvent quand on met en place des solutions informatiques rapidement, c'est qu’on tourne toujours les coins ronds pendant les tests », déplore M. Lavallée.« En informatique, on a une règle qui dit qu’on essaie de supporter plus (d’utilisateurs) que le maximum qu'on pense », poursuit l’expert.Mais 831, c’est beaucoup. La plupart des sites ne prévoient que 50 clics par seconde.Pour faire d’autres examens en ligne de cette envergure, il faudrait soit instaurer des files d’attente pour que les réponses soient traitées l’une à la suite de l’autre après la saturation, soit créer différents groupes d’étudiants pour passer l’examen lors de périodes différentes, conclut l’expert.Trop tard pour l’examen de reprise du Barreau, par contre : c’était ce lundi.Pour lire le rapport de l’expert Simon Lavallée, cliquez ici Contactés par Droit-inc, ni le Barreau du Québec, ni SVI eSolutions n’ont voulu commenter.