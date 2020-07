Me Yolande James siégera au conseil d’administration de la Société canadienne du cancer. Photo : Twitter

, Barreau 2004, siégera au conseil d’administration de la Société canadienne du cancer (SCC), à titre d'administratrice.Députée libérale de 2004 à 2012, ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles dans le cabinet de Jean Charest d’avril 2007 à août 2010, notamment, Me James est aujourd’hui commentatrice politique pour différentes émissions de Radio-Canada et de CBC.Elle a d’ailleurs joint l’équipe des Ex, en août 2014, sur les ondes de RDI, après s’être retiré de la vie politique.Bachelière en droit civil de l’Université de Montréal (2000), Me James détient un baccalauréat en common law de l’Université Queen’s (2003). Elle est aussi lauréate de la bourse d’études Frank Carrel, ainsi que la première personne issue de la communauté noire à faire partie du Conseil des ministres du gouvernement du Québec.Outre Me James,etrejoignent également au conseil d’administration de la SCC à titre d’administratrices.« La SCC est fière d'accueillir quatre administratrices pour l'aider à poursuivre son travail de chef de file dans le secteur. La forte expertise diversifiée qu'apporte chacune d'entre elles à la cause du cancer nous inspire confiance. Nous avons hâte de travailler ensemble pour unir et inspirer tous les Canadiens à agir contre le cancer », a déclaré le président du conseil, Robert Lawrie.