Me Aude Berger

Me Rémi-Pier Fournier

Me Tess Scott Giasson

Me Marie Diane Ngom

Me Raphaëlle Renzo-Gaudet

Après leurs six mois de stage du Barreau, cinq nouveaux assermentés se joignent à titre d’avocats chez Langlois : Meset« Ces jeunes avocats ont su démontrer leur professionnalisme et adhérer à nos valeurs tout au long de leur stage, et ce, malgré les circonstances inédites imposées par la pandémie souligne Me, chef de la direction chez Langlois avocats. Ceci reflète, une fois de plus, l’attractivité de notre bureau, notre capacité à retenir les meilleurs talents et la volonté manifeste du cabinet à contribuer activement à la relance économique du Québec. »Les avocats tout frais pratiqueront aux bureaux de Montréal et de Québec en droit du travail et de l’emploi, en litige civil et commercial et en droit des assurances.Voici ce que l’on sait à leur sujet.Le Barreau 2020 se consacre au droit du travail et de l’emploi à Montréal. Me Berger n’est pas nouvelle chez Langlois : elle y travaille depuis 2018 à titre d’étudiante en droit.Lors de ses études, elle a aussi effectué un stage de recherche à la Cour d’appel du Québec auprès de la juge en chef Manon Savard, et travaillé bénévolement pendant un an au sein d’une Clinique d’information juridique avec le Réseau national d’étudiants pro bono du Canada.L’étudiante émérite a bénéficié de la Bourse d’admission de l’Université de Montréal, et a par la suite figuré sur la liste d’honneur du doyen trois années de suite.Outre son diplôme en droit, Me Berger est titulaire d’un baccalauréat trilingue en administration des affaires à HEC Montréal, dans le cadre duquel elle a participé à un programme d’échange international à l’Université Polytechnic de Hong Kong.Me Fournier exerce dans les domaines du droit des assurances, du droit de la construction, de l’éthique et de la gouvernance dans les bureaux de Langlois à Montréal, au sein duquel il travaille à titre d’étudiant depuis 2019.Le Barreau 2020 s’est découvert un goût pour la plaidoirie et la rédaction juridique lors de son stage auprès du jugeà la Cour supérieure du Québec. Il a également travaillé bénévolement pour le projet Accès au droit et à la justice (ADAJ) avec le Réseau national d’étudiants pro bono du Canada.Ancien de l’Université de Montréal, Me Fournier a lui aussi figuré sur la liste d’excellence du doyen. Il a auparavant complété un baccalauréat en philosophie de l’UQAM.La nouvelle avocate s’est jointe à l’équipe au cours de l’été 2019 à titre d’étudiante. Elle oriente maintenant sa pratique vers le droit des assurances et de la responsabilité civile et professionnelle au bureau de Montréal de Langlois.Me Scott Giasson a en outre effectué un stage au sein d’une association sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs, et étudié le droit chinois à la China University of Political Science and Law de Pékin.Langlois semble avoir beaucoup d’intérêt pour les avocats possédant un baccalauréat dans une branche autre que le droit! Comme ses nouveaux collègues que nous venons de présenter, le Barreau 2020 a choisi le droit après d’autres études, en administration des affaires à HEC Montréal cette fois.Le Barreau 2020 se joint au bureau de Québec de Langlois pour pratiquer en droit des assurances et en litige civil et commercial. « Elle a un intérêt marqué pour le litige et le règlement des différends », souligne son nouvel employeur, qui mentionne de plus son « excellente capacité d’analyse juridique ».Me Ngom a été active durant ses études à l’Université Laval! Elle a notamment participé aux ateliers du Bureau d’information juridique, au concours d’éloquence, et elle a été auxiliaire d’enseignement et de recherche dans le domaine du droit des obligations.Très impliquée au sein de sa communauté, la nouvelle avocate a siégé au Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Université Laval et au Conseil d’administration de la Société Saint-Vincent de Paul.La nouvelle avocate accompagne la précédente au bureau de Langlois à Québec, où elle exercera elle aussi en litige civil et commercial ainsi qu’en droit des assurances.Me Renzo-Gaudet travaille à titre d’étudiante chez Langlois depuis 2019. Lors de ses études, elle a effectué une session d’études à la Faculté de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, en France, où elle a pu « acquérir des connaissances en droit comparé et en droit international », souligne le cabinet.L’ancienne de l’Université Laval s’est mérité la Bourse d'excellence académique de l'Association des juristes italo-canadiens du Québec en 2019, et la Médaille du Lieutenant-gouverneur en 2015.Au cours de ses études, le Barreau 2020 a également travaillé à titre de bénévole dans le cadre de divers mandats du Réseau national d’étudiants Pro Bono.