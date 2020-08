Me Audrey-Paule Ledoux fait partie de ceux qui deviennent associés. Photo : LinkedIn

Le cabinet montréalais Ouellet, Nadon et Associées peut compter sur trois nouveaux associés depuis mai dernier : Mes, et l’ancienne juge administrative« Comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes des plus excités à l'idée d'avoir de tels ajouts de marque dans notre équipe, écrit l’associé Medans un courriel adressé à Droit-inc.« Étant spécialisés dans la défense des droits économiques, sociaux, culturels et politiques depuis 1982, la venue de ces trois juristes s'inscrit parfaitement dans la vocation de notre étude légale, poursuit l’associé. De plus, les nombreuses années d'expérience de Me Heap en droit du travail et de Me Mailloux en droit des lésions professionnelles consolident notre expertise dans ces champs. »En voici davantage à propos de ces trois heureux nouveaux associés!Barreau 1990, Me Mailloux a précédemment œuvré au sein la Fondation d’aide au travailleur accidentés (FATA) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN).« Pendant environ trente ans, il a représenté des travailleurs accidentés devant les tribunaux administratifs eut égard à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail », souligne le cabinet.La jeune avocate est un Barreau 2019, et déjà associée!Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’UQAM et d’un certificat en coopération internationale de l’Université de Montréal, Me Ledoux a débuté sa carrière chez Dunton Rainville où elle exerçait principalement en litige civil, notamment dans le domaine du droit du logement. C’est d’ailleurs au sein de ce cabinet qu’elle a fait son stage du Barreau.« Avant d’exercer la profession d’avocate, Me Ledoux a travaillé plusieurs années dans le milieu communautaire en tant qu’intervenante auprès des personnes réfugiées, ainsi qu’en coopération internationale, souligne Ouellet, Nadon et Associées. Lors de ses études en droit, Me Ledoux s’est impliquée auprès du Réseau national d’étudiantEs Pro Bono et de la Clinique juridique en droit de l’environnement de l’UQAM. »Au sein de Ouellet Nadon et associées, la jeune avocate concentrera sa pratique dans les domaines du droit des lésions professionnelles, du droit du travail et du droit pénal et criminel.C’est un retour au sein du cabinet Ouellet Nadon et associées pour Me Heap! L’avocate y a déjà été associée de 1997 à 2006.Nommée juge administrative au Tribunal administratif du travail en 2016, elle était auparavant juge à la Commission des relation du travail (2006-2015), un domaine qu’elle connaît très bien. Avant d’obtenir son Barreau en 1986, Me Heap a été conseillère syndicale pendant 10 ans.Me Heap a débuté sa pratique privée en droit de travail en rapports collectifs et individuels, et a travaillé également avec divers groupes communautaires tels qu’Au bas de l’échelle, l’Association des travailleurs agricoles, l’Association des aides domestiques et l’Association des gens à pourboire.