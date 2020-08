Yeah but I did it online so I had to piss in a bottle whilst facing the camera so good on you https://t.co/PMw9UTctWU pic.twitter.com/Bzq5sZITS8 — tj (@TianJuinSee) August 12, 2020

The sacrifice of having to wee in a bucket in my own kitchen while I sat an exam wasn’t even worth it because the entire thing crashed on me. @barstandards pic.twitter.com/6JeCMyR9K2 — Sophie (@sophielamb91) August 11, 2020

I had my BSB Ethics exam today and, as expected, I experienced some technical difficulties. Still, my situation wasn’t as bad as my friend who sent me this photo of the adult diapers she had to purchase (and wear!) during her exam so she could relieve herself. @blwstndsbrd pic.twitter.com/JYdt35zx1J — Mequissa Baptiste (@mequissa) August 13, 2020

On a beau se plaindre de l’examen du Barreau au Québec , quand on se compare, on se console! À travers le monde , les solutions pour que les candidats passent l’examen de leur barreau à distance sont au mieux passables.Et là arrive l’examen du Bar Professional Training Course, en Grande-Bretagne.Les candidats auraient été prévenus que l’examen en ligne de deux heures 45 minutes consacré à l’éthique professionnelle pourrait se terminer de façon abrupte s’ils ne maintenaient pas le contact visuel avec leur écran, révèle le Legal Cheek.Soudaine envie de pipi? La solution a été d’uriner à son bureau, comme bien des étudiants l’ont indiqué sur Twitter.L’aspirant avocata dû se résoudre à uriner dans une bouteille, et a même changé sa biographie sur Twitter pour « the guy who peed in a bottle during a bar exam » (le gars qui a pissé dans une bouteille pendant un examen du Barreau).Source : Twitter/TianJuinSee.D’autres étudiants ont profité de leur corbeille à papier ou d’un grand contenant à portée de main pour se soulager, comme a dû le fairedans sa cuisine. Malheureusement pour elle, son sacrifice à la dignité a été inutile : l’examen a subi un raté technique avant qu’elle puisse ne le compléter.Source : Twitter/sophielamb91.Les étudiants les plus prévoyants ont opté pour la couche d’adulte, comme l’a soulignésur Twitter.Source : Twitter/mequissa.Contacté par Legal Cheek, le Barreau anglais a souligné que les conditions de l’examen en ligne étaient strictes pour compenser l’absence de surveillants, habituellement présents lors de l’épreuve en personne.Le Barreau conseille donc aux candidats qui participeront aux prochaines étapes de l’évaluation à distance de… se soulager juste avant l’examen. Espérons que ce soit suffisant pour tous les futurs avocats pisse-minute.