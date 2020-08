Mes Johannie Mongeau, Jean-Philippe Asselin, Bernard Dufour, Alain Brophy, Estelle Lizotte, Laure Lapierre, Denis Bouchard et Chantal L’Heureux. Photos : LinkedIn et site Web de Deveau

Que se passe-t-il chez Deveau? Après un nouveau départ à la fin de l’année dernière, la cabinet semble accumuler les démissions depuis quelques mois.Au moins huit avocats ont quitté Deveau depuis le mois de février (dont certains y travaillaient depuis de nombreuses années) : MesetLes choses sont loin d’être calmes chez Deveau depuis les deux dernières années. En janvier 2019, 35 employés, dont 19 avocats (notamment deux des cinq associés,et ont quitté en bloc pour le cabinet Trivium , évoquant une « vision d’affaires différente ». Le cabinet comptait alors 32 avocats restants dans cinq bureaux.Plusieurs mois plus tard, le cabinet annonçait fièrement lancer un « Deveau 2.0 » , après avoir embauché sept nouveaux avocats.Mais le chemin semble être plus tortueux que prévu. Avec ces nouveaux départs, le cabinet compte maintenant 25 avocats.Selon nos informations, après la scission, la direction a promis un certain nombre de choses aux employés restants, pour les inciter à rester. Mais ces promesses n’auraient jamais été tenues, particulièrement en ce qui concerne les ressources humaines et les conditions de travail.Certaines personnes à qui nous avons parlé ont tenu à préciser que leur départ n’avait rien à voir avec l’ambiance actuelle, mais plutôt qu’ils avaient eu une opportunité très intéressante ailleurs.Me Johannie Mongeau travaille maintenant au ministère de la Justice du Québec. Me Bernard Dufour a fondé Korum, un cabinet-conseil en relations de travail. Me Alain Brophy est directeur des affaires juridiques et gouvernementales à la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA). Me Estelle Lizotte travaille à son compte. Me Denis Bouchard travaille au service des affaires juridiques de la Ville de Laval. Me Chantal L’Heureux oeuvre au sein de Le Corre et associés. Laure Lapierre et Jean-Philippe Asselin ne semblent pas avoir de contrat pour le moment.La direction de Deveau n’a pas souhaité commenter la situation.