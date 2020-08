Les témoignages de clients satisfaits pourraient vous être très utiles! Photo : Shutterstock

Les sites internet de cabinet regorgent d’informations : des éléments de base aux biographies d’avocats bien rédigées.Mais quelle place faut-il accorder aux témoignages de clients satisfaits?Après tout, le bouche-à-oreille étant de moins en moins répandu, COVID-19 oblige, ne devriez-vous pas encourager vos clients à commenter publiquement la qualité de vos services?Voici quelques conseils d’Attorney at work pour vous aider à y voir plus clair.Vous avez reçu quelques mauvaises critiques?Alors, redoublez d’efforts pour récolter de bons témoignages. Ce n’est pas un luxe; c’est essentiel pour votre cabinet et sa réputation.N’oubliez pas : les témoignages clients apparaissent là où vous vous y attendez le moins. Les avis sur des avocats et cabinets peuvent se retrouver sur des sites comme Facebook, Google et Yelp.Si vous ignorez cette réalité, cela veut dire qu’une mauvaise critique pourrait passer inaperçue à vos yeux… mais pas à ceux de clients potentiels.À méditer.Il n’y a aucun moyen d’enrayer des commentaires négatifs en ligne.Il n’y a pas de recette miracle; la meilleure méthode reste le service client : pour empêcher les mauvaises critiques, vous devez offrir un bon service, une communication régulière et indiquez à vos clients des attentes réalistes.Si vous recevez des critiques négatives, tentez de les noyer sous un amas de critiques positives. En d’autres mots, pour chaque critique négative ou médiocre, encouragez au moins cinq de vos clients à partager d’excellents témoignages.Surpris? Il s’agit pourtant d’une bonne façon de contourner les commentaires désobligeants.Pour tirer le meilleur parti des témoignages de vos clients, vous devez les présenter de manière réfléchie, détaillée et honnête.Les témoignages les plus efficaces racontent une histoire. Les histoires, en effet, peuvent être significatives aux yeux de clients potentiels et devenir ainsi des outils de marketing convaincants.Pourquoi ne pas mettre en scène le récit de l’un de vos clients? De cette façon, vous pourriez inciter des clients potentiels à vous contacter… dans la mesure où ils s'identifieront aux histoires de vos clients.Ne demandez jamais à vos clients de vous évaluer en fonction de vos compétences en droit. Ce n’est tout simplement pas leur force!Vos clients retiendront votre personnalité, votre hospitalité, votre attention, votre honnêteté, votre sang-froid et votre confiance. Ils risquent davantage d’évaluer votre capacité à retourner vos appels rapidement que vos connaissances juridiques.Pour obtenir les témoignages les plus bénéfiques de vos clients, enfin, il n’y a pas de recettes miracles. Il faut demander. Ensuite, facilitez-leur la tâche en leur fournissant des questions directrices.Vous pouvez aussi recourir à des sondages, un moyen idéal pour mesurer la satisfaction de vos clients et obtenir des renseignements précis.Quelle que soit la façon dont vous choisissez d’aborder vos clients, n'oubliez pas de solliciter leur avis peu de temps après leur avoir offert vos services. Et obtenez toujours un consentement écrit pour publier leur témoignage.