Sara Couture et Alex Thivierge Côté. Photos : Site Web de BCF

Jean-Christophe Imbeau et Kristina-Soleil Pellerin-Stonier. Photos : Site Web de BCF

Sophie Boulanger et Émile Côté-Soucy. Photos : Site Web de BCF

Après la pluie, le beau temps?Le cabinet BCF Avocats d’affaires, l’un des plus gros au Québec, a recruté pas moins de six de ses stagiaires :etLes visages de ces nouveaux avocats sont familiers au cabinet, car ils tous obtenu une offre d’emploi immédiatement après avoir terminé leur stage.Voici des détails biographique sur chacun d’eux.Sara Couture est une ancienne de l’Université de Montréal. La Barreau 2020 y a complété son baccalauréat et sa maîtrise en droit. Elle pratique dans le domaine du droit des affaires et s’oriente principalement vers les domaines du droit commercial et corporatif.En parallèle de sa vie d’avocate, elle a fondé Tokusen, une entreprise qui se spécialise dans l’importation de produits artisanaux alimentaires du Japon.Elle siège d’ailleurs depuis mai dernier sur le conseil d’administration du Forum des Gens d’Affaires Québec-Japon.Elle a aussi travaillé pendant deux ans au Japon grâce au programme Japan Exchange and Teaching Program.Alex Thivierge Côté a fait ses débuts en droit chez BCF en mai 2018.Bachelière en droit de l’Université de Sherbrooke, elle y a travaillé comme auxiliaire d’enseignement entre mai 2018 et décembre 2018.Elle a aussi été professeure de danse pendant sept ans, à l’École de Danse Louise Lapierre.Barreau 2020, Me Jean-Christophe Imbeau s’est joint au cabinet en 2017 à titre d’étudiant. Il fait aujourd’hui partie de l’équipe de droit des affaires du cabinet à Montréal.Sa pratique couvre plusieurs domaines comme les fusions et acquisitions, ainsi que des variantes du financement corporatif. L’avocat s’intéresse aussi aux valeurs mobilières et aux affaires réglementaires et corporatives des sociétés.Me Imbeau est membre du conseil d’administration de l’Association des diplômés en droit de l’Université de Sherbrooke depuis 2019. Il a travaillé comme auxiliaire d’enseignement durant ses études. Il siège aussi au comité exécutif de la section étudiante de l’Association du Barreau canadien.Me Pellerin-Stonier est une ancienne de l’Université de Montréal. Elle s’est jointe à BCF en mai 2018 à titre d’étudiante en droit. Elle a débuté son stage en janvier dernier.L’avocate a travaillé comme technicienne juridique entre janvier 2014 et août 2016 pour l’Association des chirurgiens dentistes du Québec. Elle a aussi été adjointe juridique et administrative chez Rochefort & Associés entre 2016 et 2018.Sophie Boulanger a terminé son baccalauréat en droit à l’Université Laval, en 2019.Membre de l’équipe de basketball du Rouge et Or, elle a été vice-présidente artistique du Grand Maillet 2018 à l’Université Laval. Elle a aussi été mentore au centre de soutien de la faculté de droit de l’Université Laval.Elle pratique principalement en droit des affaires, commercial et corporatif.Émile Côté-Soucy a étudié à l’Université de Sherbrooke au baccalauréat en droit et à la maîtrise en administration des affaires.Me Côté-Soucy pratique en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit corporatif, financement et fusions et acquisitions.Membre de l’équipe de hockey du Cégep de Thetford, il a été président de l’association étudiante en plus de siéger sur le conseil d’administration du cégep entre 2013 et 2015. Il a aussi joué au rugby au sein de l’équipe du Vert et Or.Le nouvel avocat s’est joint à BCF en janvier 2019 à titre de stagiaire coopératif.