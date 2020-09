Me Audrey Roy-Cloutier change de métier… mais pas d’employeur! Photo : Twitter

Après 13 ans comme procureure de la couronne, dont 10 en Beauce, Mechange de métier… mais pas d’employeur!Le Barreau 2007 entrait mercredi en fonction en tant que toute nouvelle porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).L’avocate laisse ses premiers amours du droit criminel, mais pas vraiment, au fond! Me Roy-Cloutier a toujours aimé renseigner les témoins et les victimes qui sont dans le processus judiciaire, informe-t-elle dans une entrevue mise en ligne par le DPCP mercredi.« J’ai vu l’opportunité (...) de pouvoir faire ce travail-là, que je faisais avec les gens directement, (...) mais d’y aller à plus grande échelle », indique la procureure.« Je mentirais si je disais que je n’ai pas un pincement au coeur en pensant à mon départ imminent, souligne Me Audrey Roy-Cloutier. Mais c’est par choix, c’est pour de nouveaux défis, c’est ma décision quand même d’avoir postulé et ultimement de devenir porte-parole! »Procureure de la Couronne depuis son Barreau, Me Roy-Cloutier en a vu des dossiers : des crimes à caractère sexuel, de la maltraitance envers les enfants, des dossiers de capacité affaiblie causant la mort, des stupéfiants...« Le droit criminel, pour moi c’est quelque chose qui vient vraiment toucher nos valeurs, témoigne la nouvelle porte-parole. L’intérêt, le désir de justice au sens très large, de représenter la collectivité, c’est quelque chose qui venait vraiment me chercher, quelque chose qui me valorisait beaucoup. »Même si Me Roy-Cloutier n’aura jamais la prétention qu’elle a « fait le tour du jardin » en droit criminel, elle croit au système judiciaire. « Il n’est pas parfait, mais il fonctionne. »Son rôle sera maintenant de faire valoir le rôle des procureurs, ses anciens collègues, à la population et de « représenter le travail colossal qui est fait partout au Québec ».Pas si différent de son ancien rôle, comme elle le dit si bien :« Plutôt que d'informer la Cour, ce sera d’informer la population! »