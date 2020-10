Beaucoup d'étudiants partagent les sentiments de l’étudiante anonyme. Photo : Shutterstock

Une pétition en ligne a récolté 215 signatures avant d'être envoyée à l'École du Barreau mercredi soir.Elle demandait le maintien de l'examen d'éthique et de déontologie qui devait avoir lieu les 19 et 20 octobre prochains.La raison invoquée par l’école est la nouvelle directive du gouvernement du Québec qui fait passer Montréal et sa métropole - entre autres - en zone rouge.Mais les étudiants eux, qui planchent depuis des semaines sur cet examen, ne l'entendent pas de cette oreille.Au téléphone avec Droit-inc, une étudiante qui a tenu à rester anonyme ne mâche pas ses mot pour dénoncer l'attitude de l'École du Barreau.« J'ai l'impression que je me bats à contre-courant, que l'École ne respecte pas ses étudiants, que je pitch 6000 dollars par la fenêtre. Le Barreau est un monopole et ils prennent notre argent. Ça me donne un goût amer de la profession ».Elle affirme que beaucoup d'étudiants partagent ces sentiments et dénonce un stress qui s'ajoute à celui qu'apporte déjà l'École en elle-même.Ces changements qui sont faits de manière « unilatérale » exacerberaient donc le stress que vivent ses camarades. Elle-même confie avoir souvent pleuré.La jeune femme explique qu'en fait, l'examen d'éthique et de déontologie devait avoir lieu en ligne. « On nous avait dit que c'était possible que ce soit en présentiel si les conditions le permettaient », explique-t-elle. Or, selon elle, l'École n'a jamais confirmé que l'examen serait en présentiel. « On s'attendait à ce que ce soit en ligne », ajoute la jeune femme.Contactée par Droit-inc, l'École du Barreau explique que « l’avis qui donne tous les détails de l’évaluation notée doit être envoyé aux étudiants 15 jours avant la date de l’évaluation notée. Le dépôt de l’avis pour cette évaluation notée était donc prévu pour aujourd’hui 2 octobre. »Dès le 28 juillet, la possibilité de faire cet examen en présentiel a également été soulevée par l'administration.Beaucoup d'étudiants ont, semble-t-il, décidé de suivre les cours à distance dans leurs régions d'origine, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de Montréal. Ils suivent actuellement leur cours virtuellement.« On nous demande de bien nous équiper, d'avoir une bonne connexion internet et finalement, leur plateforme plante », déplore l'étudiante qui soutient que les problèmes technologiques dont l'École du Barreau est victime existaient déjà avant la pandémie.De son côté, l'École du Barreau, par l'entremise de sa directrice des communications,, assure être en contact avec les associations étudiantes « afin de trouver la meilleure solution possible dans les circonstances pour la tenue de l’évaluation notée. Les étudiants seront informés aussitôt qu’il y aura des développements. »