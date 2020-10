Me Anne-Frédérique Bourret. Photo : Site web de BCF Avocats d'affaires

Cette semaine encore, Droit-inc vous présente les actualités des cabinets juridiques du Québec… histoire de vous aider à rester bien informés!Me, associée chez BCF, a tenu un webinaire le 8 octobre dernier sur les projets de règlement découlant de la modernisation de la Loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre des activités du Conseil Patronal de l'Environnement du Québec (CPEQ).Elle y a discuté, entre autres, du Projet de loi 102, des précautions à prendre dans le cadre d’une demande d’autorisation ministérielle et des restrictions au droit d’accès aux documents gouvernementaux.Alors que Montréal repasse en zone rouge, les avocatesetont fait le tour des nouvelles mesures d’application depuis le 1er octobre dernier, dans un article récemment publié.Les spécialistes de l’immobilier seront probablement intéressé par le bulletin de l’avocat Mequi passe en revue les clarifications sur les réaménagements entraînant un changement d’usage d’un immeuble dans le cadre du des redevances de transport à l’égard du REM.Cette semaine, BLG a décroché le prix « M&A Deal of the Year » pour le rôle qu’à joué le cabinet dans le cadre de l’acquisition d’Aéroplan par Air Canada.Dans un autre ordre d’idée, précisons que, directrice nationale de l’éminente équipe des paraprofessionnels de BLG, a reçu le tout nouveau prix de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada pour sa contribution au Comité des gestionnaires de la PI dans le cadre de la création de ses programmes visant les gestionnaires de marques et de brevets.Mea obtenu le titre de fellow auprès de la Construction Lawyers Society of America (CLSA)La CLSA regroupe les meilleurs avocats du monde dans le domaine de la construction. Il s’agit d’une association internationale à adhésion limitée, sélective et sur invitation seulement.Le 1er octobre dernier, dans le cadre du programme de perfectionnement de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), que Me, a offert une conférence virtuelle sur le thème : Nouvelle stratégie de développement pour les villes du Québec : La redevance au développement._Dans le cadre de sa communication, Me Tanguay était accompagné par monsieur, directeur général de la Ville de Carignan, qui a abordé quant à lui l’approche pratique en parlant de sa propre expérience dans la mise en place de cet outil._Langlois__Le 6 octobre dernier, Me, associé qui pratique principalement en droit des technologies de l’information, protection des renseignement personnels, cybersécurité et en propriété intellectuelle, a participé à la Conférence Forensik 2020 sur la gestion et les réponse aux incidents de cybersécurité au Québec.Sa communication portait sur "l'analyse et la qualification du risque réel de préjudice grave découlant d’un incident de sécurité".Dans le dernier épisode du balado "Juriste branché", Me, avocate associée chez Langlois et membre du conseil exécutif de la section « Droit de la vie privée et accès à l’information » du Canadian Bar Association, explique les enjeux du PL64 pour le Québec.Me, associé en litige commercial, sera conférencier au symposium virtuel de l’International Credit and Trade Finance Association (ICTF) le 13 octobre prochain. Accompagné de Me, associé chez Lowenstein Sandler aux États-Unis, ils offriront des conseils essentiels pour les créanciers qui font des affaires aux États-Unis et au Canada.Me, associé en fiscalité, sera panéliste lors du programme de conférences virtuelles 2020 de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Canada. La conférence du 13 octobre portera sur les modification des fiducies et les conséquences fiscales potentielles.Le cabinet ROBIC a contribué à l’organisation de l’activité « Impacts pour le Québec de la réforme fédérale du CEPMB », qui s’est tenu le 8 octobre dernier.L’événement, animé par la chroniqueuse, a réunis plusieurs acteurs de renom, dont, économiste, auteur, journaliste et commentateur politique,, économiste de la santé, chercheur et conférencier,, dirigeant de l’innovation – Ministère de la Santé et des Services sociaux et, directeur général régional – Fibrose Kystique Canada.