La nouvelle est tombée vendredi : l’ancien premier ministre Jean Charest poursuit le gouvernement du Québec pour violation de sa vie privée, dans le cadre de l’enquête « Mâchurer », et réclame 1 M$ en dommages et intérêts.En janvier dernier, l’ex premier ministre avait réclamé la fin de l’enquête « Mâchurer » , de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), par la bouche de son avocat, l’émérite Me. Or, l’enquête débutée en 2014, qui n’a toujours pas mené à des accusations, n’est pas terminée.Cette fois-ci, c’est le réputé Me, assisté de Me, du cabinet Jeansonne avocats, qui représentent M. Charest.Voici quelques extraits se trouvant dans la demande introductive d’instance déposée au palais de justice de Montréal, vendredi, et visant le Procureur général du Québec.« Le Commissaire (le patron de l’UPAC, Robert Lafrenière, NDLR) et son personnel ont baptisé cette enquête “ Mâchurer ”, terme qui se définit notamment comme “ barbouiller de noir ”, “ calomnier quelqu’un, c’est-à-dire noircir sa réputation ” ou “ dire du mal de quelqu’un afin d’en salir la réputation ”. »« Le Commissaire et tous les membres de son personnel sont tenus de prêter un serment de discrétion en vertu de la Loi sur la police, à l’effet de ne pas révéler et de ne faire connaître, sans y être dûment autorisés, quoi que ce soit dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur charge ».« Il a d’ailleurs été plus tard admis par des représentants du défendeur que ce coulage était le fruit d’une opération concertée. »« Lors de ce témoignage, le Commissaire a reconnu que ces fuites provenaient de son personnel et que ce n’est qu’à compter de la parution du dossier d’enquête concernant le demandeur dans les médias que l’UPAC a pris des mesures afin que les systèmes informatiques de l’UPAC soit “ isolés ” ... , ce qui signifie qu’ils ne l’étaient pas avant ce moment-là. »On note que M. Lafrenière a aussi dit pendant son témoignage qu’il avait commandé « une enquête administrative pour trouver d’où vient la fuite », et qu’il souhaitait « ardemment qu’on arrive à une conclusion et qu’on trouve le bandit qui aurait fait ça ».« Cette atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée était illicite et intentionnelle de la part des membres du personnel du Commissaire qui ont participé à cette opération de coulage par leurs faits ou par leurs omissions. »