C'est sa version des faits. Chaque partie a le droit de donner la sienne. Pour lui, sa version, c'est celle-là, et celle de la victime est carrément fausse…C'est le système de version contradictoire. Le juge va devoir analyser les versions, mais avant tout, il doit s'inspirer de l’arrêt W(D) . S'il croit l'accusé, il doit l'acquitter. S'il ne le croit pas, il doit se demander si sa version soulève un doute raisonnable. Et si sa version ne soulève pas de doute raisonnable, il doit se demander si dans l'ensemble de la preuve, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de M. Rozon.S'il n'y a pas de contradiction, si la fiabilité du témoignage est bien, il risque d'être acquitté... si le juge en vient à avoir un doute raisonnable. Alors, il doit quand même évaluer le témoignage de la plaignante, pour voir si elle soulève un doute raisonnable.Pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a pas de stratégie... C'est juste que sa version à lui est différente. Mais... carrément différente!Oui! Le juge n'a pas de boule de cristal, pour savoir ce qui s'est vraiment passé cette journée-là... Il doit quand même analyser les versions, et si le témoignage est crédible et sincère, il va soulever un doute raisonnable, et il va être acquitté.S'il soulève pas de doute raisonnable, si M. Rozon n'a pas été cru, il sera déclaré coupable. Comme dans tous les dossiers en matière sexuelle, où la seule preuve, souvent, c'est des versions contradictoires.Oui... Il a le droit au silence, mais s'il ne témoigne pas, il n'offre pas de version autre que celle établie par la poursuite. Donc il ne soulève pas de doute raisonnable. Il n'a pas le choix de témoigner.On ne fait pas témoigner notre client quand on est convaincu que la preuve n'a pas été faite hors de tout doute raisonnable, et que le fardeau n'a pas été rempli, parce que la plaignante n'a pas énoncé différents éléments essentiels de l'infraction, ou que sa version est terriblement mauvaise, ce qui fait qu'on se dit : ça ne donne rien de témoigner, la preuve n'est pas faite. Mais c'est toujours un risque de ne pas faire témoigner son client.Au départ, la crédibilité de l'accusé; ensuite, on analyse la crédibilité de la plaignante.Ce n'est pas un concours de crédibilité entre les deux. Ce n'est pas en prépondérance de preuve, comme au civil. C'est vraiment le doute raisonnable. Le fardeau de la preuve appartient à la poursuite, et elle le fait par le témoignage.Le juge va se baser sur la preuve au procès, il n'ira pas chercher ce qu'il se passe dans les nouvelles. Et ce, malgré que M. Rozon aurait pu faire plusieurs autres victimes, et malgré qu'il ait fait jurisprudence, quand il avait obtenu une absolution, il y a plusieurs années. Le juge ne peut pas en tenir compte, il doit vraiment statuer sur la preuve entendue au procès.