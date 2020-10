Mes Vincent Bergeron et Louis-Pierre Gravelle. Photos : LinkedIn

Cette semaine encore, Droit-inc fait le tour des bureaux pour vous dresser un petit portrait de ce qui se trame dans les grands et moins grands cabinets.Me, avocat en propriété intellectuelle et associé chez Robic, où il dirige le groupe des technologies émergentes, a été nommé au conseil d’administration de la Lisencing Executives Society (États-Unis et Canada), qui regroupe 3000 membres œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.Me, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et en droit des affaires et associé chez Robic, donnera ce mercredi midi une formation virtuelle et gratuite sur la protection des innovations en temps de crise. Pour plus d’informations, cliquez ici Mes, avocate co-dirigeant le groupe de protection des données personnelles et associée chez BLG, et, avocat principal dans ce même groupe à Montréal, animeront un webinaire dans le cadre de la série « Managing privacy in a connected world ». Ce webinaire, intitulé « The General Data Protection Regulation (GDPR) and the California Consumer Privacy Act », aura lieu ce mercredi à 13h (en anglais seulement). Pour les inscriptions, c’est ici Me, co-président national d’Osler, a été réélu pour un second mandat à la présidence du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.Me, avocate en droit transactionnel et des valeurs mobilières, a été élue au conseil d’administration de la Fondation de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec Me, associé chez BCF et coresponsable du groupe Défense d’actions collectives, animera en compagnie de son ancienne collègue, maintenant Chef, accès à l’information et vie privée chez Hydro-Québec, une discussion virtuelle avec l’ancienne juge en chef de la Cour d’appel du Québec. Ils aborderont ensemble, ce jeudi, les questions et procédures que suscitent les actions collectives en matière de protection de la vie privée.Me Finn et Mme Olofsson viennent d’ailleurs de faire paraître un ouvrage sur le sujet Pour les inscriptions, c’est ici À l'occasion du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, le cabinet publie une série d' articles pour aider les entreprises à faire face aux menaces numériques.Ce mercredi, Me, associé chez Blakes à Montréal, et ses collègues de Calgary, de Vancouver et de Toronto accueilleront, directeur du Bureau des fusions et des acquisitions de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, pour une discussion virtuelle portant sur les développements juridiques en fusions et acquisitions de sociétés ouvertes canadiennes (en anglais seulement). Pour les inscriptions, c’est ici Le lendemain, Me, également associé au bureau de Montréal, fera partie d’un panel national sur la pratique du litige, alors que la COVID-19 a accéléré la modernisation du système judiciaire. Les détails ici Mes, avocate, et, avocate et associée, présentent un webinaire intitulé « La protection des droits d’utilisation de propriété intellectuelle de tiers avant tout, dans le cadre de la série de la Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals. Les deux collègues abordent les modifications récentes apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi qu’à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et les effets pratiques anticipés. Le webinaire est disponible sur demande ici Me, avocat associé chez Dunton Rainville, a été élu président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud.