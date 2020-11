Photos : LinkedIn et Twitter

Make sure you show some love to an attorney you know on #LoveYourLawyerDay ... or else things might just get litigious! ???? ???? ⚖ pic.twitter.com/ZALo6US2hb — The Florida Bar (@TheFlaBar) November 6, 2020

On a non #election2020 note, it's #loveyourlawyerday! Show your #lawyers some #love. You'll be thanking them with all these court challenges coming up ???????????? pic.twitter.com/A96Fyn2jJC — Motion In Lemony ???? (@SassyLitigator) November 6, 2020

Saviez-vous que c’est ce vendredi 6 novembre qu’on célèbre le « Love your lawyer day »?Née en 2001, cette journée imaginée par l’avocat américain Nader Anise, le fondateur de l’American Lawyers Public Image Association, est soulignée le premier vendredi de novembre.« Mais pourquoi on n’aimerait pas notre avocat tous les jours?», vous entends-je dire naïvement. En fait, la journée a été pensée comme une sorte de trêve d’un jour à toutes ces mauvaises blagues dont sont souvent victimes les avocats, qui n’ont pas toujours bonne réputation, il faut bien le dire.Et malheureusement, on a tendance à oublier le bien qu’ils font, rappelle le site Days of the year.Alors, aujourd’hui, pas de farce plate, juste de l’amour!L’Association du barreau canadien a d’ailleurs tenu à souligner cette journée spéciale sur Linkedin.Plusieurs associations et avocats ont aussi publié à ce sujet sur les réseaux sociaux, avec le mot-clic #loveyourlawyerday.