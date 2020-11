Me Sophie L. Taschereau. Photo : Site web de Dunton Rainville

Me Julien Dubois. Photo : Site web de Dunton Rainville

Me Julien Merleau-Bourassa. Photo : Site web de Dunton Rainville

Dunton Rainville a recruté trois jeunes avocats, admis au Barreau en 2019 et en 2020. Mesetpratiquent au bureau de Sherbrooke, tandis que Mese joint au bureau de Montréal.« Nous poursuivons activement notre croissance et sommes déterminés à maintenir notre position parmi les grands cabinets québécois », a affirmé par communiqué Me, vice-président du Conseil de direction du cabinet, qui ajoute être toujours à la recherche de personnel.En voici un peu plus au sujet de ces nouvelles têtes.Admise au Barreau en 2020, cette jeune avocate a brièvement pratiqué à titre de procureure de la Couronne auprès du Directeur de poursuites criminelles et pénales (DPCP).Chez Dunton Rainville, elle oeuvre principalement en litige civil, en droit du travail et en droit administratif.Pendant ses études en droit à l’Université de Sherbrooke, Me Taschereau a coordonné le Centre d’entraide à l’étude en droit, et a agi à titre de chef d’équipe des auxiliaires à l’enseignement.« Avec son sens pratique développé, son expérience devant les tribunaux, sa compréhension des enjeux liés aux dossiers dans lesquels elle est impliquée et sa grande sensibilité à l’égard des enjeux humains, elle sait proposer des solutions adaptées aux mandats qui lui sont confiés », écrit son nouvel employeur sur son site web.Ce jeune avocat oeuvre en litige commercial, en droit des affaires et en droit de la construction. Barreau 2019, Me Julien Dubois a commencé sa pratique chez LRMM, où il avait été embauché comme étudiant en droit en 2017.Pendant ses études en droit à l’Université de Sherbrooke, Me Dubois a fait partie de la Clinique entrepreneuriale de l’École de gestion. Décrit comme un passionné des sports sur sa page professionnelle, l’avocat vient d’entreprendre un Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en management du sport à HEC Montréal.« Son professionnalisme, ses habiletés juridiques et son expérience en litige et en droit commercial lui permettent de conseiller judicieusement les clients de façon à répondre efficacement à leurs besoins et attentes », écrit son nouvel employeur sur son site web.Fraîchement assermenté, Me Julien Merleau-Bourassa se joint comme avocat à Dunton Rainville après y avoir fait son stage du Barreau. Sa pratique est axée sur le droit public, le droit du travail, ainsi que le litige civil et commercial.Il « jouit d’une bonne connaissance des rouages de l’administration publique », selon le site web de Dunton Rainville, puisqu’il a déjà travaillé pendant quelques années comme attaché politique au ministère de la Justice du Québec.Il est détenteur d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa ainsi que d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.