Me Robert Rouleau est l'un des deux avocats promus à la fonction publique, Photo : Archives

Le Conseil des ministres a nommé deux avocats québécois à d’importants postes de gestion au sein du Conseil exécutif et du Bureau des enquêtes indépendantes.Medevient ainsi secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif dès le 7 décembre, et Medirecteur adjoint du Bureau des enquêtes indépendantes à compter de la même date.En voici un peu plus à leur sujet!Le Barreau 1988 est procureur en chef adjoint au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales au Directeur des poursuites criminelles et pénales. L’avocat est à l’emploi du ministère de la Justice depuis 2012.Me Darveau a auparavant été avocat à la Direction des affaires juridiques de la Régie de l'assurance maladie (2012-2016), au Commissaire au lobbyisme (2002-2005), et au ministère de la Santé et des Services sociaux (2001-2002). Il a aussi été membre du Tribunal de révision du Régime de pensions du Canada de 1995 à 2001.L’avocat a débuté sa pratique au sein des Avocats DeBlois & associés, où il a pratiqué près de 10 ans.Le procureur en chef adjoint au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales au Directeur des poursuites criminelles et pénales devient le directeur adjoint du Bureau des enquêtes indépendantes.Me Rouleau oeuvre au sein du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales depuis 2012. En fait, il travaille au ministère de la Justice depuis des années, il y a même fait son stage au Bureau de la couronne de Montréal en 1988 avant de tâter de la pratique privée jusqu’en 1991.Il est alors devenu procureur de la Couronne pour le District de Joliette, puis pour le Bureau de lutte aux produits de la criminalité (1998-2001), puis pour le District de Sorel (2011-2012).