Les professeurs Hervé A. Prince et Stéphane Beaulac.

Le professeur associé Géraud de Lassus St-Géniès et l'étudiante-chercheure Laurence Cuny.

Le professeur David Koussens.

Subventions, témoignage dans le cadre de la pré-étude d’un projet de loi, nominations… Voici ce qui anime professeurs et étudiants dans les facs de droit cette semaine!Le professeura reçu une subvention de recherche d’une valeur de 75 000$ (soit 25 000$ par année) dans le cadre du concours facultaire Fonds Georg Stellari. Son projet de recherche s’intitule : « Les dynamiques transformatrices des traités commerciaux : compétitivité, inter connectivité et valeurs ». Le professeur Stéphane Beaulac a témoigné dans le cadre de la pré-étude du Projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), le 27 novembre dernier.Le professeur éméritea été nommé par le premier ministre du Canada envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme. L’ancien ministre de la Justice est le premier titulaire de ce poste destiné à préserver les histoires des survivant.e.s de l’Holocauste en les transmettant aux plus jeunes générations.devient professeur associé. Après une formation initiale en France, il a effectué un doctorat dirigé en cotutelle par des professeures de l’Université Laval et de l’Université Paris I. Ses travaux portent principalement sur le droit de l’environnement, les changements climatiques et le droit international public., étudiante-chercheure à la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, est la première doctorante en droit de l'Université Laval à obtenir l'une des prestigieuses Bourses citoyennes et citoyens du monde - volet excellence, d'une valeur totale de 30 000$ (5000$ par session). Ses domaines de recherche incluent la liberté artistique, la mobilité des artistes, l’appropriation culturelle et l'évaluation des politiques culturelles.Le professeura dirigé l’ouvrage « Nouveaux vocabulaires de la laïcité », paru chez Classiques Garnier. Le lancement en ligne aura lieu le 9 décembre.