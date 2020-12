Me Mélanie Lenneville. Photo : Site web du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud

Meest maintenant la toute nouvelle directrice du bureau d‘aide juridique de St-Jean-sur-Richelieu, elle qui occupait jusque là ce poste par intérim.« Superbe nomination à une avocate compétente et une femme de coeur », a félicité la directrice du Bureau d’aide juridique de Montréal-Nord Mesuite à l’annonce de la nomination sur Facebook. C’est Me Paillé qui avait quitté la direction du bureau d‘aide juridique de St-Jean-sur-Richelieu en janvier dernier.Il y a plus de 13 ans que Me Lenneville oeuvre au sein de l’aide juridique. Le Barreau 1996 exerce le litige civil, le droit de la famille et des régimes de protection, tels que la curatelle et la tutelle.L’ancienne de l’Université de Montréal a aussi pratiqué au sein de Paillé Lenneville & Associés, avec Me Paillé.Impliquée au sein du Barreau du Québec, Me Lenneville a notamment siégé de nombreuses années sur le Comité sur l’exercice illégal de la profession.