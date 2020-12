Mes Laurence Bourgeois-Hatto, Éric Thibaudeau et Jonathan Garneau, les auteurs de cet article. Photos : Site web de Langlois

La notion « d’employeur obéré injustement » sera retirée des articles 326 et 328 LATMP, ce qui témoigne d’un désir de limiter, voire restreindre, les demandes présentées par les employeurs pour cette raison;

L’article 327 LATMP sera modifié afin d’énoncer de façon précise les situations donnant ouverture à son application. Une demande en vertu de cet article ne pourrait être faite qu’une fois la décision finale portant sur l’admissibilité d’une lésion rendue;

Enfin, l’article 329 LATMP contiendra un nouvel alinéa qui viendra préciser la notion de « travailleur déjà handicapé » prévue à son premier alinéa;

Ainsi, sera considéré comme déjà handicapé le travailleur ayant, avant sa lésion professionnelle, une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujet à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes;

Les notions « d’incapacité significative et persistante », « d’obstacles » et « d’activités courantes » sont nouvelles et devront nécessairement, à notre avis, être définies. Il nous semble toutefois que la démonstration d’un « handicap préexistant » donnant ouverture à un partage des coûts ne sera pas facilitée par l’ajout de ces critères.

À propos des auteurs



Laurence Bourgeois-Hatto est avocate associée au bureau de Langlois Avocats. Elle exerce principalement en droit du travail et de l’emploi. Elle se spécialise notamment en santé et sécurité au travail, qu’il s’agisse de questions relevant du Tribunal administratif du travail (TAT), ou encore des infractions pénales de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) instruites à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.



Éric Thibaudeau est avocat associé au bureau de Langlois Avocats. Il est spécialisé en santé et sécurité au travail, autant pour les questions relevant du Tribunal administratif du travail (TAT) que les infractions pénales de la CNESST entendues à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. De plus, il agit à titre de procureur patronal en matière d’arbitrage de griefs, de relations de travail et de décret de convention collective. Finalement, Me Thibaudeau conseille entrepreneurs et donneurs d’ouvrage pour toute matière relevant des autorités réglementaires de l’industrie de la construction, telles la Commission de la construction du Québec, la Régie du bâtiment du Québec et l’Autorité des marchés financiers.



Jonathan Garneau CRHA, est avocat au bureau de Langlois Avocats où il exerce au sein de l’équipe de droit du travail et de l’emploi. Dans le cadre de sa pratique, il est appelé à intervenir dans les différents domaines relatifs au droit du travail. Il a également un intérêt marqué pour le droit de l’immigration.