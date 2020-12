La distinction Avocat émérite repoussée. Photo : Barreau du Québec

Le Barreau du Québec a décidé de retarder de quelques semaines le processus de sélection et d’attribution de sa distinction Avocat émérite. Les lauréats sont habituellement dévoilés au cours de l’été ou de l’automne.Exceptionnellement cette année, les nominations des récipiendaires seront annoncées en février 2021.« L’année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19 et son lot de facteurs impondérables, a forcé le Barreau du Québec, comme bien d’autres organisations, à revoir ou à adapter plusieurs de ses activités en marge de sa mission essentielle, explique le Barreau sur son site web. Les contraintes sanitaires de même que la situation plus difficile vécue par certains membres ont mené au constat, en effet, qu’il est difficile de célébrer cette année. »Il faudra donc attendre avant que les récipiendaires puissent apposer le prestigieux titre « Ad. E. » à leur signature.L’année dernière, 11 avocats avaient été nommés Avocat émérite par le Barreau du Québec, et 24 l’année précédente.