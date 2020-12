Un futur avocat xénophobe et misogyne?

Maripier Morin devrait-elle poursuivre Safia Nolin en diffamation?

De beaux mandats de lobbying pour Fasken

Cas de harcèlement chez Bélanger Sauvé : bien ou mal géré?

Bombardier et les avocats lobbyistes

Oui, 2020 a été marquée par la COVID, mais en consultant ce palmarès des articles les plus lus, on constate aussi que vous aviez envie de lire sur d’autres sujets...Les propos xénophobes, misogynes et homophobes de l’étudiant du Barreau, sur les réseaux sociaux, ont beaucoup fait réagir, alors même les appels à la diversité étaient sur toutes les lèvres…La dénonciation faite parà propos desur les réseaux sociaux a eu l’effet d’une bombe, et plusieurs ont affirmé qu’il pourrait s'agir de diffamation... Deux avocats se sont prononcés.Avocats, associés, techniciens juridiques, adjoints, êtes-vous payés à votre juste valeur? Droit-inc a épluché le Salary Guide 2020 Legal.Un jeune homme qui affirme étudier en droit a été intercepté par la police… et, comme on est en 2020, la scène a été filmée, bien sûr!Une solution à 7 M$ pour régler la crise du recyclage, une bataille pour les essais cliniques défiscalisés… Voilà deux gros dossiers pour Fasken.Les chefs des contentieux de grandes entreprises ont fait de bonnes affaires en 2019…Un avocat explique pourquoi, selon lui, cette mesure mise en place par le gouvernement fédéral pendant la pandémie défavoriserait les start-up.Une enquête interne a déterminé qu'un associé de Bélanger Sauvé a harcelé psychologiquement au moins une consœur. Le cabinet a-t-il agi dans les règles de l’art?L’édition 2020 des meilleures universités du monde a vu quelques changements notables dans les facultés de droit canadiennes par rapport à l’année 2019…C’est le cabinet Covington & Burling de Washington qui est le fer de lance de ces activités.