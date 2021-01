Me Stéphane Martin. Photo : Site web de Lavery

Mechange de famille professionnelle.Après 18 ans en tant qu’associé chez Cain Lamarre, il devient associé au bureau de Québec de Lavery.Cela s’inscrit dans la volonté du cabinet de consolider sa position en droit des affaires dans la région.« Son expertise reconnue sur le marché de Québec dans les domaines du droit commercial, en financement et droit bancaire ainsi qu’en droit immobilier bonifiera la qualité et la profondeur de l’offre de service du bureau de Québec auprès de clients privés et institutionnels » a affirmé dans un communiqué, associé directeur du bureau de Québec, à propos de Me Martin.En novembre, le département du droit des affaires du bureau de la Capitale-Nationale avait d’ailleurs accueilli deux autres recrues , MesetBarreau 1991, Me Martin concentre sa pratique dans les domaines du droit commercial et corporatif, en financement et droit bancaire ainsi qu’en droit immobilier.Selon le cabinet, il possède une expertise dans la mise en place de financements bancaires, notamment. Il pilote aussi plusieurs dossiers en droit corporatif, plus particulièrement en matière de fusions, acquisitions, réorganisations corporatives et rédaction de conventions entre actionnaires.Me Martin est conseiller municipal à Lac-Sergent, une petite municipalité située dans la MRC de Portneuf, à environ 50 km de Québec. Il est aussi membre du conseil d’administration de la Fondation Santé Portneuf.Il a fait ses études en droit à l’Université d’Ottawa.