S’il y a un cabinet actif côté embauches même en pandémie, c’est bien Lavery. Après avoir fait de trois de ses avocats des associés en avril , le cabinet a embauché neuf de ses stagiaires à titre d’avocats en août et est allé rechercher l’un de ses anciens étudiants ce mois-ci.Ce n’est pas fini! Lavery annonçait la semaine dernière l’arrivée de quatre nouveaux professionnels dans son équipe, dont un nouvel associé.Mesetfont donc leur arrivée au sein du cabinet! Voici ce que l’on sait à leur sujet.Commençons par le nouvel associé! Me Tadlaoui se joint au groupe Litige et règlement des différends, et concentre sa pratique en litige bancaire, restructuration, faillite et insolvabilité, de même qu'en cautionnement de construction.« C'est un privilège de joindre la grande famille Lavery », a lancé le Barreau 2007 sur sa page LinkedIn lors de l’annonce de son embauche.Me Tadlaoui nous vient de Borden Ladner Gervais, où il a passé pas moins de cinq ans à titre d’avocat senior en litige services financiers, faillite, insolvabilité et restructuration. Il auparavant fait un passage de plus de trois ans chez BCF entre 2012 et 2015, et d’un an chez De Grandpré Chait.Au cours de sa carrière, Me Tadlaoui a notamment représenté la Banque de Montréal, Banque Nationale du Canada et la Banque Laurentienne du Canada dans divers dossiers d’insolvabilité et de restructuration; et EBC Inc. dans le cadre du dossier de LACC de la mine Bloom Lake.C’est au sein de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon qu’il a débuté sa pratique en 2007, après avoir complété un Juris Doctor à l’Université d’Ottawa et un bac en sciences à l’Université de Montréal. L’avocat est en outre quadrilingue : il maîtrise l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol.Me Fog exercera au sein du groupe Droit de la famille, des personnes et des successions. Elle concentre sa pratique en droit de la famille, particulièrement le divorce, la séparation, la garde d’enfants, la relocalisation, le partage des biens et la pension alimentaire pour enfants et pour conjoints.Le Barreau 2018 a débuté sa pratique au sein de Goldwater, Dubé, où elle a d’ailleurs fait son stage du Barreau. L’ancienne de l’Université de Montréal y est demeurée deux ans.La jeune avocate a par ailleurs été la présidente du Club de ski Snow de l’Université de Montréal, et présidente de la Concordia Biology Student Association, où elle a obtenu un baccalauréat ès sciences (B.Sc.) avec la mention « distinction » de l’Université Concordia. Elle figurait de plus chaque année sur la Liste d’excellence du doyen.Toujours impliquée, Me Fog est encore à ce jour membre du Comité Formation du Jeune Barreau de Montréal.Me Paquet est la toute nouvelle membre du groupe Droit des affaires de Lavery, et axe sa pratique dans les domaines du droit transactionnel et en fusions et acquisitions.Le Barreau 2020 a eu le bonheur d’être embauchée à son premier poste officiel d’avocate après un stage auprès de Stein Monast, qu’elle a complété en août dernier. Elle y a auparavant travaillé à titre d’étudiante avant de passer son Barreau.L’ancienne de l’Université Laval est également titulaire d’un baccalauréat en Science politique de l’Université de Montréal. Lors de ses études en droit, Me Paquet était bénévole au sein du Bureau d’information juridique et du comité Avocats sans frontière de l’UL.Maintenant membre du groupe Droit des affaires de Lavery à Québec, Me Vandal-Fortin exerce dans les domaines du droit transactionnel, en fusion et acquisition, en réorganisation corporative et en droit des sociétés.« Son expertise est fréquemment sollicitée autant par les PME que la grande entreprise dans les processus d’incorporation, la rédaction de conventions diverses, notamment entre actionnaires », détaille son nouveau cabinet sur son site web.Le Barreau 2013 a passé toute sa carrière au sein de Michel Jobin Avocat avant de se joindre à Lavery : plus de six ans! Mais c’est sur la Côte-Nord à Baie-Comeau qu’elle a effectué son stage, chez Leblanc Dostie Martin avocats.L’ancienne de l’Université Laval s’y est impliquée au sein du comité Avocats sans frontières, où elle a notamment été trésorière.