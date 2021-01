Mes Caroline Perrault et Karim Diallo représentent l’Ontarienne qui a intenté une demande d’action collective contre la société MindGeek. Photos : Site web du cabinet Siskinds, de Pornhub et de MindGeek

Pornhub est dans l’eau chaude depuis le mois dernier, alors qu’une enquête du New York Times a mis au jour des faits troublants. Des vidéos montrant de la pornographie juvénile et des agressions sexuelles… les nombreux témoignages contre le géant de la porno donnent froid dans le dos.Or, une Ontarienne qui affirme avoir été agressée sexuellement à 12 ans, et qui s’est ensuite rendue compte qu’une vidéo de son agression circulait sur Pornhub, a intenté une demande d’action collective de 600 M$ contre la société MindGeek.Elle est représentée par Meset, du cabinet Siskinds, qui est épaulé par le cabinet ontarien Sotos.La demande a été déposée le 29 décembre dernier, au palais de justice de Montréal.MindGeek, qui a retiré des millions de vidéos depuis les articles publiés dans le New York Times, fait déjà l’objet de plusieurs poursuites judiciaires aux États-Unis.« MindGeek savait que ses sites web hébergeaient du matériel non consensuel, incluant des images d’abus sexuel d’enfants, ainsi que des images intimes d’adultes n’ayant pas consenti à la dissémination publique de ce contenu » allègue-t-on dans la poursuite.La requérante, dont l’identité est protégée, veut être la représentante de tous ceux et celles dont l’image intime a été publiée sans leur consentement sur un site web de MindGeek depuis 2007, au nom de qui elle réclame 500 M$ en dommages. Elle demande également 100 M$ à l’entreprise en dommages punitifs.