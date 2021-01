Me Annie Francoeur. Photo : LinkedIn

Mevient de quitter l’entreprise montréalaise Stingray, qui offre notamment des chaînes de musique en continu, pour joindre le collectif Delegatus.La Barreau 1999 oeuvrait chez Stingray depuis 12 ans. Elle y agissait à titre de vice-présidente des affaires juridiques et commerciales depuis 2016.À la fois avocate et gestionnaire, elle se spécialise en droit commercial, en propriété intellectuelle, en technologies et en droit du divertissement et des médias. Elle a développé une expertise en négociation et rédaction de contrats en matière de propriété intellectuelle et de technologie, en ententes de services informatiques et en licences de marques de commerce, notamment.« Passionnée par la musique et les voyages, j’ai le rire facile et j’accorde une grande importance aux relations interpersonnelles. Avoir du plaisir tout en travaillant est mon modus operandi », écrit-elle sur le site Internet de Delegatus.Me Francoeur a commencé sa carrière au cabinet Lafleur Brown (devenu Gowling) en 1999, où elle est demeurée jusqu’en 2008.Elle est membre de l’Association des juristes pour l’avancement de la vie artistique (AJAVA).