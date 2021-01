Jovik Fleury, Ismaël Boudissa et Gabriel Alves, les auteurs de cet article. Photos : LinkedIn

Davies

Me Guillaume Gourde-Pinet. Photos : Archives

McCarthy Tétrault

Nominations, webinaires, acquisitions… Voici ce qui anime les bureaux de la province, ces temps-ci.L’avocat, associé en droit de l’environnement au bureau de Chicoutimi, participera le 29 janvier à la Journée thématique virtuelle sur la biodiversité , organisée par le Comité patronal de l'environnement du Québec (CPEQ).Mes, avocat en droit autochtone et associé, Me, notaire et associée, et Me, avocate en droit autochtone, oeuvrant tous les trois au bureau de Val-D’Or, participeront le 26 janvier prochain à une webdiffusion sur le droit des affaires et le droit autochtone, organisée par le Comité de droit des affaires de l’UQAM.Les associéset, ainsi que l’universitaire affiliée Stephanie Ben-Ishai (oeuvrant tous les trois au bureau de Toronto), ont produit un rapport d’une vingtaine de pages sur les tendances en matière d’insolvabilité au Canada en 2020. Étonnamment, le nombre de procédures formelles d’insolvabilité a chuté depuis le début de la pandémie.L’avocat en droit du travail et de l’emploianimera la formation virtuelle « Accidents de travail et gestion de la cotisation à la CNESST » , le 27 janvier prochain, dans le cadre de la série « Conseils d’experts », de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu., associé et agent de marque de commerce,, avocate en propriété intellectuelle et associée, ainsi que, avocate en protection des données, qui oeuvrent tous les trois au bureau de Montréal, ont animé un webinaire le 20 janvier sur la cybersécurité et les secrets commerciaux. L’avocat en litigedonnera un webinaire, le 26 janvier prochain, à propos de l’objection reposant sur le secret professionnel. Cette formation virtuelle, reconnue par le Barreau du Québec et organisée par les Éditions Yvon Blais, s’adresse aux plaideurs qui souhaitent maîtriser ou revoir les critères qui permettent de soulever une telle objection.L’avocat, ingénieur et associé au bureau de Montréalparticipera en tant que membre du jury à la Grande rencontre de la relève d’affaires de Montréal, le 27 janvier prochain, organisée par la Jeune chambre de commerce de Montréal. Le cabinet est partenaire de cet événement.L’avocate et associée, dont la pratique est axée sur le litige et la gouvernance des régimes de retraite, a été nommée présidente du Conseil régional du Québec de l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite, pour un mandat d’un an.Le cabinet a agi en tant que conseiller principal pour les principaux actionnaires des Équipements Industriels IBS-TUBOQUIP, une entreprise québécoise spécialisée dans la distribution de fournitures industrielles, desservant la majorité des sites miniers du Québec, qui a été achetée par Ficodis.Les avocats au dossiers étaient Me(fusions et acquisitions), Me(fusions et acquisitions), Me(immobilier) et Me(immobilier).L’associé et chef du groupe de litige pour le Québec, Me, a été élu vice-président de l’Association du Barreau canadien.« Cette nomination reconnaît l’engagement de Steeves à l’égard de l’accès à la justice, à la diversité et à l’inclusion dans la profession juridique, a écrit le cabinet. À titre de vice-président, il sera un chef de file et un défenseur de la voix de la communauté juridique canadienne. »