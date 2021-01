La course sera lancée dans moins de deux semaines! Photo : Shutterstock

Le moment approche à grands pas, ce fameux moment où 500 nerveux étudiants en droit devront envoyer leur dossier de candidature aux cabinets en vue de décrocher un stage en 2022 ou 2023.Eh oui! La course aux stages sera lancée le vendredi 5 février prochain. Dès 9h ce jour-là, les candidats pourront envoyer électroniquement leurs documents de présentation via le portail ViRecruit. Ils auront un peu plus de quatre jours pour le faire, le portail fermant à midi le mardi 9 février suivant.Attention! La compétition pourrait être particulièrement féroce cette année. En raison de la pandémie, certains cabinets ont repoussé la course aux stages 2020 à cette année.Morency, Société d’avocats s’est par exemple retirée de la course 2020. La soixantaine de candidats retenus pour une entrevue l’année dernière s’ajouteront donc aux nouveaux de cette année.« Ils doivent quand même passer par le portail virtuel, explique la directrice générale de Morency. Mais ceux qui ont toujours besoin d’un stage et qui ont encore l'intérêt de poursuivre les entrevues vont avoir la chance de les passer. »Par ailleurs, une bonne nouvelle cette année pour les étudiants de l’Université Laval qui ont débuté à la session de janvier 2020. S’ils ont complété 30 crédits, ils pourront aussi participer à la course aux stages, à la demande des cabinets participants.Candidats, vous trouverez peut-être que ça fait beaucoup de monde qui pourrait potentiellement se présenter. Pas de panique!De nouveaux cabinets se sont joints à la course aux stages cette année : Devine Schachter Polak, DS Avocats et LCM Avocats à Montréal; et Lavery, de Billy à Québec. Chacun d’entre eux ne figurait pas à l’entente de recrutement de l’année précédente.Les premières entrevues de sélection à la course aux stages auront lieu du lundi 15 mars au vendredi suivant, puis les secondes du lundi 22 mars au jeudi 25 mars à 18h. Selon l’entente de recrutement signée par les cabinets participant à la course aux stages, les offres de stage seront lancées seulement à partir du vendredi 26 mars à 9h.Selon l’entente de recrutement, certains cabinets sont intéressés à embaucher des étudiants à titre de conseillers techniques ou agents de brevet en formation durant l’été dans leurs départements en propriété intellectuelle.BCF, Bereskin & Parr, Fasken Martineau Dumoulin, Gowling, Norton Rose Fulbright, et Smart & Biggar sont les bureaux d’avocats en question.Ces cabinets recherchent particulièrement « des étudiants ayant déjà obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat en sciences pures ou en sciences appliquées avant leurs études pour le baccalauréat en droit ».Ceux-ci ne pourront pas commencer à travailler avant la fin de la session d’hiver de leur programme de droit, ni travailler après le début de la session d’automne.Certains cabinets participent déjà à ce qu’on appelle le « recrutement spécial » depuis le 4 janvier dernier. Ce recrutement concerne les étudiants qui participaient aussi au recrutement pour des stages au sein de cabinets à l’extérieur du Québec cet automne, ou les étudiants qui feront une session à l’étranger au moment de la course aux stages régulière.Ce recrutement spécial se terminera le jeudi 4 mars prochain.À Montréal y participent les cabinets Bereskin & Parr, Blake Cassels & Graydon, Borden Ladner Gervais, Clyde & Co, Davies Ward Phillips & Vineberg, Dentons, Dla Piper, Fasken Martineau Dumoulin, Gowling, Langlois Avocats, Lavery, De Billy, Mccarthy Tétrault, Norton Rose Fulbright, Osler, Hoskin & Harcourt, Robinson Sheppard Shapiro, Smart & Biggar, Stikeman Elliott, Torys et Woods.Y participent à Québec les cabinets BCF, Beauvais Truchon, DS Avocats, Fasken Martineau Dumoulin, Gagné Letarte, Langlois Avocats, McCarthy Tétrault, Morency, Norton Rose Fulbright, Stein Monast et Tassé Bertrand Avocats.Les voici! Tous ces cabinets sont signataires de l’entente de recrutement et souhaitent embaucher des stagiaires pour les années 2022 et 2023.Avens AvocatsBCFBélanger SauvéBereskin & ParrBlake, Cassels & GraydonBorden Ladner GervaisClyde & CoDavies Ward Phillips & VinebergDentonsDLA PiperGoldwater, Dubé, AvocatsGowlingFasken Martineau DuMoulinLanglois AvocatsDe Grandpré ChaitDevine Schachter PolakDS AvocatsLaveryLapointe Rosenstein Marchand MelançonLCM AvocatsMcMillanMcCarthy TétraultMillerThomsonMonette BarakettMorencyNorton Rose FulbrightOsler Hoskin & HarcourtRobinson Sheppard ShapiroSMART & BiggarStikeman ElliottTorysWoodsBCFBeauvais TruchonDS AvocatsFasken Martineau DuMoulinGagné LetarteLanglois AvocatsLavery, De BillyMcCarthy TétraultMorencyNorton Rose FulbrightStein MonastBonne chance à tous les candidats!