Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop. Photo : Juripop.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, des dizaines d’organismes, d’institutions et de tribunaux se rassemblent pour offrir une expérience accessible pendant tout le mois de février. Juripop y participe.En raison de la pandémie, toutes les activités proposées par l’organisme se feront de manière virtuelle ou par téléphone.D’ordinaire, durant tout le mois de février, des centaines de consultations juridiques gratuites se tiennent dans le métro de Montréal. Des organismes ouvrent leurs portes au public et une journée de réflexion sur l’accès à la justice se tient.Toutefois, les cliniques juridiques dans le métro se tiendront à la station McGill.« La pandémie a changé la vie des Québécois et des Québécoises : des personnes perdent leur emploi, des parents ne s’entendent pas sur l’application des mesures sanitaires à leur enfant, les familles perdent leurs grands-parents. Toutes ces situations soulèvent des questions juridiques.» a déclaré Me, directrice générale de Juripop.Plusieurs rendez-vous sont proposés par Juripop comme un atelier sur le divorce, sur les violences sexuelles et même sur le droit de l’environnement. Le public pourra aussi se renseigner sur la meilleure manière de rédiger une mise en demeure ou encore sur les alternatives aux tribunaux en matière familiale.Testament, assurance chômage, droit au logement… plusieurs thèmes seront abordés lors de différents rendez-vous.Un colloque de clôture se tiendra également le 25 février, pour les notaires, avocats et professeurs sur le thème « La violence conjugale et le droit de la famille : mieux comprendre pour mieux agir. »