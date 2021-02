Me Louis Morisset est l'avocat le mieux payé du gouvernement! Photo : Site web de l’Autorité des marchés financiers

Alors que la fin de l’année financière approche à Québec, les négociations salariales des titulaires d’emplois supérieures de l’appareil gouvernemental battent leur plein.Les données du ministère du Conseil exécutif du Québec révèlent les salaires des 398 titulaires de ces charges au 31 mars 2020. Droit-Inc a identifié 51 membres du Barreau du Québec parmi les titulaires d’emplois supérieurs, qui touchent un total de 9,73 millions de dollars par année, soit quelque 191 000 dollars en moyenne.Ces données ne comprennent pas la totalité des charges et traitements consentis aux divers mandarins québécois, tels les régimes de retraite et d’assurance. Certains perçoivent également des indemnités pour les séjours, la voiture et diverses primes totalisant souvent plus de 10 000 dollars, dont nous ne tenons pas compte ici.Des présidentes de commissions aux régisseurs en passant par les commissaires et les sous-ministres, tous les salaires et les allocations versées aux titulaires d’un emploi supérieur sont rendus publics.C’est le PDG de l’Autorité des marchés financiers, dont le salaire annuel s’élève à 465 905 dollars, en vigueur au 31 mars 2020. Me Morisset, qui dominait l’échelle salariale dans notre précédent palmarès des salaires 2018-2019 , a obtenu depuis une augmentation de 8,77 % de son salaire de base, soit près de 40 000 dollars.Son plus proche rival sur le podium est Me, présidente de la Société des loteries, qui empochait 414 620 dollars en 2020, une augmentation de 10 % par rapport aux 377 000 dollars qui lui ont été versés en 2019.Puis, Mes, PDG de la CNESST, et, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale, touchent chacune 230 091 dollars.Dans ce club sélect des juristes occupant les plus hautes fonctions de l’État et touchant plus de 200 000 dollars annuellement, on retrouve également l’ex-patronne du DPCP et nouvelle retraitée Me, et la négociatrice en chef du gouvernement du Québec Me, employée par le Conseil du trésor. Les deux avocates auront empoché 223 118 dollars en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 12 % pour Me Lapointe par rapport à 2018, et de 5,6 % pour Me Murphy.Me, secrétaire générale du ministère du Conseil exécutif, perçoit quant à elle 218 149 dollars.Ce coûteux palmarès se termine par le Directeur général des élections Me(5,6 % d’augmentation par rapport à notre palmarès précédent), Me(5,6%), secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif, la Protectrice du citoyen Me(8 %), et Me(11 % d’augmentation), présidente du TAQ. Ces quatre derniers membres du Barreau les mieux payés par l’État touchent chacun 210 212 dollars.Au total, neuf des 11 plus hauts salariés de l’État, membres du Barreau, sont des femmes.Une dizaine d’autres membres du Barreau titulaires d’emplois supérieurs dans l’appareil gouvernemental touchent plus de 192 000 dollars par année, soit des salaires légèrement supérieurs à la moyenne salariale des avocats qui occupent de tels postes au Québec.Le salaire médian n’est que de 170 000 dollars, illustrant que plus de la moitié des juristes nommés comme dirigeants de l’appareil étatique touchent moins que le salaire moyen de tous les avocats titulaires d’un emploi supérieur.Entre le salaire de Louis Morisset et celui de Me, qui touche le plus bas des 51 salaires publiés, l’écart est de 348 000 dollars. La vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, dernière au classement, reçoit ainsi 118 198 dollars.: Droit-Inc a identifié 51 membres du Barreau parmi les 398 inscriptions à la liste des titulaires d’emploi supérieur du Québec, une liste publiée annuellement portant sur les salaires annuels, les indemnités et les allocations des titulaires en fonction au 15 mai dernier. Les hauts dirigeants des sociétés d’État inscrits au Tableau de l’Ordre, tels les avocats généraux et autres vice-présidents, Affaires juridiques, d’Hydro-Québec et de la CDPQ, ne figurent pas dans ce palmarès.