Avec neuf autres femmes d’affaires du groupe Les Audacieuses, l’avocate, est passée aux actes cette fin de semaine pour relever le Défi têtes rasées de Leucan.Les dix Audacieuses ont ainsi amassé 360 000$ surpassant leur objectif initial de 200 000$. Cette collecte permettra de soutenir la recherche sur la leucémie et l’accompagnement des survivants ayant des séquelles.Il y a deux ans, le fils de Me Sophie Mongeon a reçu un diagnostic de leucémie rare. Après avoir pesé le pour et le contre, l’avocate avait décidé de participer aux Têtes rasées L’avocate explique sa participation par sa volonté de soutenir son fils, mais aussi pour « les enfants et ados atteints du cancer, mes parents décédés du cancer et tous mes clients qui perdent plus que juste leurs cheveux après un accident ou maladie ».Avant d’accepter le défi, Sophie Mongeon était avant tout craintive de se raser les cheveux. Finalement, la difficulté était ailleurs.« Une fois que j’ai accepté, le rasage est devenu secondaire, dit-elle. Le plus difficile a été d’en parler. La maladie d’un proche, ce n’est pas quelque chose dont on aime parler haut et fort. Je préférais garder ça dans l’ombre le plus longtemps possible. »L’avocate a mobilisé son réseau. « J’en parlais dès que je pouvais. » Et en plus de conscientiser sur la leucémie, elle a réussi à amasser 26 000$ pour Leucan, plus que son objectif initial de 25 000$.Finalement, c’est son fils qui a lui-même rasé les cheveux de sa maman. La photo est saluée sur les réseaux sociaux.Sur sa page LinkedIn, les commentaires affluent pour féliciter l’avocate:« Vraiment un gros WOW Sophie ! Félicitations pour ton engagement et désir de contribuer à cette grande cause !!! »« Bravo! Vous êtes inspirante! »« Quel accomplissement en plus de tout le reste! »