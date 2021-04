Sylvia Hewlett. Photo : Site web de Coqual

Fatigué des clichés comme « travaillez dur, devenez le meilleur et récoltez les fruits de votre labeur »?De manière réaliste, notons que cette approche ne fonctionne pas toujours… si vous êtes une femme ou une personne de couleur, les obstacles peuvent être encore plus grands.Voici quelques conseils d’Attorney at work pour vous aider à booster votre carrière vers les plus hauts sommets.Non, inutile de se convertir au judaïsme. Un rabbin est un terme familier pour votre parrain, votre champion.Un mentor vous parle pour vous aider à guider votre carrière. Certains cabinets d'avocats dotés de programmes de mentorat associent volontairement un débutant à un mentor.Un rabbin, ou un parrain, par contre, parle de vous à d'autres personnes. Un rabbin est votre promoteur, contrairement à un mentor., la fondatrice de Coqual, explique la différence dans son livre brutalement pratique « Forget a Mentor, Find a Sponsor ».Votre parrain sera votre défenseur - non seulement pour vous donner des conseils, mais aussi pour vous offrir un soutien puissant au sein de l'organisation pour vous amener là où vous voulez aller.En d’autres mots, recherchez celles et ceux qui ont le pouvoir de vous donner ce que vous voulez. Le bénévolat auprès d’une personne d’influenceLes experts en marketing conseillent aux avocats de se faire connaître en parlant et en écrivant.Pourtant, essuyez-vous des refus de la part des différentes organisations où vous avez soumis des propositions de discours et d’articles ?Avant de soumettre votre proposition, parlez-en au service marketing de l'organisation. Expliquez qui vous êtes, et n’hésitez pas à vous mettre en valeur pour tirer profit d’un maximum d’opportunités.Plusieurs organisations ont besoin de conférenciers et d'auteurs. Donc, vous pouvez espérer établir un arrangement gagnant-gagnant. Si vous faites du bon travail, vous pourrez recommencer. Ou vous pourrez décider de tourner vos efforts ailleurs, mais, au moins, c’est vous qui aurez pris la décision.Essayez aussi Droit-inc, vous serez lu et remarqué...Vous êtes bon, mais il en va de même pour de nombreux autres avocats, des avocats qui sont peut-être mieux connectés ou dans des cabinets plus riches. Comprendre comment fonctionne le monde réel peut être votre entrée pour changer les règles du jeu à votre avantage.