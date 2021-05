Mes Ania Benzekri et Philippe Gagnon-Marin. Photos : Site web de LJT Avocats

Ça ne change pas le monde, sauf que…LJT Avocats compte deux nouveaux avocats, Meet MeLes deux avocats se joignent au cabinet après avoir complété leur stage au sein du cabinet. Me Benzekri pratique en fiscalité et en droit des affaires, alors que Me Gagnon-Marin pratique en litige, dans l’équipe spécialisée en immobilier et en copropriété divise.« Il est toujours touchant de voir une relève aussi impliquée, talentueuse & allumée se joindre à notre équipe ! », a indiqué le cabinet sur LinkedIn.Avant de débuter son stage chez LJT, en septembre 2020, Me Benzekri a effectué un stage chez Revenu Québec entre juin 2017 et août 2018. Elle compte aussi plusieurs autres expériences professionnelles, notamment comme monitrice ou encore comme présentatrice de livres doctrinaux à des juristes.Elle a aussi été stagiaire en droit commercial à la Cour supérieure entre septembre 2017 et avril 2018.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, Me Benzekri détient aussi une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal.Me Philippe Gagnon-Marin a complété son baccalauréat en droit de l’université Laval en 2019.Après avoir terminé l’École du Barreau en 2020, Me Gagnon-Marin s’est joint à l’équipe de LJT pour y effectuer son stage au sein du secteur litige, dans l’équipe spécialisée en immobilier et en copropriété divise.Dans le cadre de sa pratique, Me Gagnon-Marin représente et conseille régulièrement des administrateurs de syndicats de copropriété, des gestionnaires d’immeubles ainsi que des copropriétaires en contexte de litiges civils.Il accompagne aussi les clients en rédigeant différents documents légaux, qu’il s’agisse d’avis juridiques, de procurations, de résolutions ou de règlements.