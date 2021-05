Me Mikhail Babenko-Gofman et le procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette. Photos : LinkedIn et Radio-Canada

Une entreprise a déposé une demande introductive contre l’avocat, Barreau 2010, et le procureur général du Québec.L’entreprise, dont le nom n’est pas identifié dans les documents judiciaires, était créancière hypothécaire de trois immeubles situés dans la MRC de Montcalm, dans la région de Lanaudière. Elle est représentée, dans le cadre de ce litige, par Medu cabinet Cardinal Laroche.L’entreprise reproche à Me Babenko-Gofman son rôle à titre d’officier dans le cadre de la vente pour taxes des trois immeubles.Coup d'œil sur cette histoire.Selon la demanderesse, Me Babenko-Gofman n’aurait pas tenu compte de la créance qu’elle détenait vis-à-vis des immeubles au moment où il a dressé l’inventaire de distribution.Cet avis de distribution a été produit par le Barreau 2010 à la suite de la vente aux enchères des trois immeubles mentionnés ci-haut.L’entreprise débitrice, qui, elle aussi, n’est pas mentionnée dans les documents judiciaires consultés par Droit-inc, aurait omis de payer ses taxes foncières à la Municipalité de Saint-Calixte.Résultat ? La partie demanderesse affirme ne pas avoir reçu les sommes qui lui revenaient. Elle n’aurait jamais été payée, même si elle était la « créancière hypothécaire de premier rang sur les immeubles » concernés, indique la demande introductive d’instance.Elle réclame ainsi, conjointement et solidairement, 88 148 $ à Me Babenko-Gofman et au Procureur général du Québec. L’entreprise débitrice estime qu’une part importante de cette somme, soit 73 900$, aurait dû lui revenir au terme de la vente pour taxes des trois immeubles.Le 13 août 2020, l’entreprise créancière aurait mis en demeure la partie demanderesse. Faute de réponse, elle estime être en droit de s’adresser à la Cour supérieure.Le palais de justice de Joliette ayant distribué les sommes tirées de la vente, il est représenté dans le cadre de ce litige par le procureur général du Québec.Contactées par Droit-inc, les parties demanderesse et défenderesse n’ont pas donné suite à nos demandes d’entretien.