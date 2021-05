Maxime Bédard, Florence Méthot, Catherine Savard, Léa Boutrouille, Vanessa Ntaganda et Mathieu Canuel. Photos : LinkedIn

Les diplômés et étudiants de l’Université de Laval et de l'Université de Montréal travailleront à titre d’auxiliaires juridiques à la Cour Suprême du Canada en 2022-2023.Ils auront la chance de faire des recherches, de rédiger des mémoires et d’assister les juges.rejoint l'équipe de l’honorableAprès la fin de l’École du Barreau, il a été recruté à titre de stagiaire chez Fasken à Québec depuis mars.De 2019 à 2020, il a déjà fait un stage étudiant à la Cour d’appel du Québec auprès de la juge l’honorablePendant ses études universitaires, il a déjà participé au concours de plaidoirie Gale et a été président de l’Association des étudiants et étudiantes en droit.Diplômé en droit de l’Université Laval, il a travaillé dans le projet de recherche portant sur l’article 33 de la Charte, sous supervision du professeurMesera auxiliaire juridique pour l’honorableMembre du Barreau depuis 2019, elle travaille à titre d’avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec.Durant sa carrière académique, elle a participé dans plusieurs projets dont le projet de recherche interdisciplinaire ADAJ (Accès au droit, Accès à la justice) et la Clinique du droit international pénal et humanitaire.En 2019, elle obtient une bourse du Fonds des finissants et finissantes de la Faculté de droit.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle fait actuellement une maîtrise en droit à la même université.La candidate à la maîtrisetravaillera pour l’honorableAvant de travailler à la Cour Suprême, elle aura la chance d’agir au poste de recherchiste cette année jusqu’en 2022 à la Cour d’appel du Québec.Très impliquée dans des projets internationaux, elle coordonne le partenariat canadien pour la justice international, financé par le CRSH qui a pour but de lutter contre l’impunité des crimes internationaux.Membre de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, elle a contribué à l’élaboration de l’analyse juridique portant sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, rendue publique en 2019.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle effectue actuellement une maîtrise en droit en lien avec le génocide, le colonialisme et l’interprétation des traités en droit international à la même université.sera auxiliaire juridique auprès du juge en chef, l’honorableDepuis 2020, elle travaille déjà comme auxiliaire juridique auprès de l’honorable juge Yves de Montigny de la Cour d’appel fédérale.La future stagiaire est impliquée dans différents projets de recherche dont celui sur les questions relatives aux libertés universitaires avec le professeurElle collabore régulièrement avec des organismes communautaires comme la Clinique juridique itinérante et la Clinique Droit de cité.Diplômée en droit et d’un Juris doctor de l’Université de Montréal, elle entame une maîtrise en droit à l’automne prochain.Mesera auxiliaire juridique pour l’honorableL’avocate travaille actuellement à la Cour d’appel du Québec auprès de l’honorableÀ partir de cet été, elle pratiquera au cabinet boutique IMK.Durant son parcours académique, elle a acquis de l’expérience en droit en travaillant comme auxiliaire de recherche pour plusieurs professeurs.En plus d’obtenir une bourse à titre de meilleure plaideuse lors du Concours Charles-Rousseau, elle a été récompensée pour son implication en recevant le Prix de la contribution étudiante à la vie facultaire.Diplômée en droit et d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal, elle est membre du Barreau depuis 2019.travaillera aux côtés du/de la successeur(e) de l’honorablequi prendra sa retraite prochainement.Il travaille au cabinet Norton Rose Fulbright comme étudiant en droit et complètera son stage du Barreau en 2024.L’étudiant vient de terminer un stage de huit mois auprès de l’honorable jugeà la Cour d’appel du Québec.Au cours de sa carrière, il a déjà travaillé à titre d’auxiliaire de recherche en droit constitutionnel et en droit administratif auprès de professeurs.Finissant en droit de l’Université de Montréal, il commence un Juris Doctor à l’automne prochain dans la même université.