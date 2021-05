Me Louis Morisset est l'avocat le mieux payé du gouvernement! Photo : Site web de l’Autorité des marchés financiers

Mes Lynne Lazarovitz‐Roiter, Manuelle Oudart et Line Drouin. Photos : Sites web de Loto-Québec et de l'Institut d'administration publique de Québec et archives

Cette année, le haut de ce classement reste stable, mais pas moins de quatre avocats font leur entrée parmi les dix avocats les mieux payés par le gouvernement du Québec.Ces dix avocats se partagent un peu plus de 2,7 millions de dollars annuellement. Les données du ministère du Conseil exécutif du Québec indiquent les salaires versés aux 417 titulaires d’un emploi supérieur qui étaient en fonction au 31 mars 2021.D’autres éléments de rémunération ne sont pas inclus dans ces chiffres, comme les régimes de retraite et d’assurance. Des titulaires de ces emplois reçoivent aussi des indemnités pour leurs séjours, leur automobile et d’autres primes.Comme les années précédentes, c’est Me, le PDG de l’Autorité des marchés financiers, qui reçoit le plus haut salaire parmi les avocats employés par l’État québécois. Sa rémunération s’élève à 465 905$. Elle est demeurée stable depuis l’an passé, après avoir connu une hausse de 8,8% en 2020.Le deuxième plus haut salaire est versé, comme l’an passé, à Me, la PDG de la Société des Loteries. Sa rémunération de 437 424$ s’établit en hausse de 22 804 $, soit une progression de 5,5% comparativement à l’an dernier. Me Lazarovitz-Roiter avait déjà reçu une augmentation de 10% il y a un an.Ils sont cinq à se partager la troisième place avec un salaire de 230 091 $ annuel. Me, sous-ministre et sous-procureure générale au ministère de la Justice, Me, présidente et chef de la direction de la CNESST, et Me, sous-ministre au Ministère de la Sécurité publique, conservent le même salaire que l’an passé.Me, sous-ministre au Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, les rejoint au même niveau de salaire, après avoir connu un gain de 1,4% cette année.À 230 091 $, on trouve également Me, sous-ministre au Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, qui fait son entrée dans ce classement puisqu’il a été nommé en juin 2020, après un parcours professionnel à la Ville de Montréal.Trois avocats figurent dans la suite de ce classement avec 223 118$ de salaire annuel. C’est la même paie que l’an dernier pour Me, du secrétariat du Conseil du trésor, comme pour Me, le PDG de la RAMQ. Mais c’est une hausse de 2,3% pour Me, du secrétariat du Conseil exécutif.Tableau: Les dix plus hauts salaires des avocats de l’État québécois