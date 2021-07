Me Sara Couture. Source : Site web de BCF

Vous le savez. Chaque semaine correspond à une nouvelle ronde d’actualités pour les cabinets.Et qu’elles soient petites ou grandes, rien n’échappe à Droit-inc, qui les met en scène pour vous.Tour d’horizon des nouvelles des bureaux.Me, de BCF, a été nommée à titre de Présidente au sein du conseil d’administration du Forum des gens d’Affaires Québec-Japon.Me Couture, Barreau 2020, a fait ses débuts chez BCF en mai 2019 à titre d’étudiante en droit. Elle y travaille comme avocate depuis juillet 2020.Le Forum des Gens d’Affaires Québec-Japon a été fondé en 1987. Cette association a pour mission de promouvoir des relations d’affaires entre le Québec et le Japon.Il s’agit de la porte d’entrée pour les entreprises québécoises sur le marché japonais, ainsi qu’un facilitateur pour les entreprises japonaises s’intéressant au marché québécois.Le cabinet BLG et son groupe en Propriété intellectuelle (PI) ont été classés dans deux catégories de la publication Managing IP.Mentionnons que dix professionnels du cabinet ont d’ailleurs reçu le titre d’étoile de la PI., associée du cabinet, figure d’ailleurs au palmarès des 250 meilleures praticiennes en droit de la PI.Avez-vous visionné la dernière capsule vidéo de Dentons ?L’associé du cabinet à Montréal, Me, et l’avocat Me, présentent les rudiments à connaître pour investir dans des terres agricoles au Québec.Source : Dentons / YouTubeMede Dunton Rainville discute… de transfert d’entreprise.Me Ouimette, Barreau 2008, a animé un atelier dans le cadre de l’événement virtuel « Transfert d’entreprise : préparer l’achat ou la vente » qui s’est tenu en juin dernier.Cet événement organisé par la Banque Nationale en collaboration avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) proposait des témoignages et des rencontres tournantes avec les experts invités.Le cabinet LRMM confirmait récemment la nomination de Meà titre de président du conseil d’administration de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.Me Tourangeau est associé chez LRMM depuis janvier 2010. Il a orienté sa pratique vers le droit immobilier, le droit de la construction et le droit bancaire.Dans le cadre de sa pratique, le Barreau 1981 est appelé à représenter des promoteurs, des gestionnaires, des franchiseurs, des courtiers immobiliers, des fonds d’investissement et des entrepreneurs.Il représente aussi des institutions dans le cadre de partenariats commerciaux publics-privés et de projets immobiliers, des syndicats de copropriété et des gestionnaires d’immeubles.Une avocate… à la « radio ».Me, associée chez TCJ, participait récemment au septième épisode du balado CQI Les exportants.Dans le cadre de ce balado, la Barreau 1986, discute de propriété intellectuelle liée à la marque, au nom et au logo, les ficelles légales pour développer un nouveau produit, de même que du cas spécial qu’est la Chine dans le domaine de la propriété intellectuelle.