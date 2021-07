Me Patrick Laverty-Lavoie, Me Sue Wang, Surena Hesami et Simon Pepin. Source : Site web de Robic

Deux avocats et deux conseillers techniques en brevets font leur entrée au cabinet ROBIC.Mese spécialise en droit de la protection des renseignements personnels, respect de la vie privée et cybersécurité.Il conseille les entreprises sur des questions juridiques portant sur les licences de codes sources libres, les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle et les chaînes de blocs.L’avocat fait partie du Groupe des Technologies émergentes de ROBIC.Admis au Barreau du Québec en 2017, avant de se joindre au cabinet, il a été conseiller juridique pour l’organisme Mila - Quebec Artificial Intelligence Institute et pour l’entreprise de construction Groupe NORDMEC.Il s’implique dans différentes associations notamment à titre de membre du Jeune Barreau de Montréal et du comité exécutif de la section Information télécommunications et propriété intellectuelle de la Division du Québec de l’Association du Barreau canadien.En plus d’être membre de l’association internationale des professionnels de la protection de la vie privée (IAPP), il détient une certification en protection des renseignements personnels de l’IAPP, intitulée Certified Information Privacy Professional/Canada en 2021.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, Me Laverty-Lavoie complète son baccalauréat en cybersécurité de la Polytechnique de Montréal.Mepratique en droit commercial, corporatif et transactionnel.Elle conseille ses clients dans le cadre de transactions de financement et de transactions d’achat-vente d’entreprises, de réorganisation corporative des sociétés et à l’encadrement des relations entre actionnaires.Elle les conseille aussi sur des enjeux juridiques quotidiens et la négociation de leurs ententes opérationnelles.Au cours de sa carrière, elle a travaillé pour le cabinet Mile Wright à titre d’avocate en droit commercial et transactionnel pendant plus d’un an et demi. Elle a aussi exercé en tant que conseillère juridique pour MTY Food Group pendant deux ans.Présidente du Conseil d’administration du Festival Accès-Asie, elle est membre de la Jeune chambre de commerce des femmes du Québec, de l’association du Jeune Barreau de Montréal, de la Young Women in Law, la Fédération canadienne des femmes d’affaires et professionnelles.En plus d’être membre du Barreau du Québec depuis 2015, elle est membre du Barreau de l’Ontario depuis 2017.Diplômée en droit civil de l’Université de Montréal, elle obtient un Juris Doctor de l’Université Queen’s en 2017.Le conseiller techniquese spécialise dans la rédaction et la poursuite de demande de brevets ainsi que dans la rédaction d’opinions en électromécanique.Au cours de sa carrière professionnelle, l’ingénieur a pratiqué chez Fasken et à la firme Smart & Biggar comme consultant technique. En 2016, il a travaillé pour le fabricant Nortek Air Solutions pendant près de deux ans avant de s’orienter vers le domaine des brevets.Il est membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.Diplômé en génie mécanique de l’Université de Londres, il obtient une maîtrise en simulations des fluides à l’Université Concordia en 2016.Après avoir fait son stage chez ROBIC,rejoint l’équipe en tant que conseiller technique en brevets.Récemment diplômé en génie des technologies de l’information à l’École de technologie supérieure, il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.Durant son parcours universitaire, il a développé une expertise dans le domaine de la robotique grâce à son implication dans des clubs scientifiques. Il s’intéresse aussi à l’intelligence artificielle, au génie logiciel, aux télécommunications et à la finance.