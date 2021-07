Mes Mylany David, Adèle Poirier, Olivier Scheffer, Élise Théorêt, Vincent Tremblay, Bruno-Olivier Bureau, Yann Canneva et Simon Chénard. Source : Site web de Langlois

Un des principaux producteurs de cannabis biologique au Canada a cédé la majorité de ses actifs québécois à une firme très active dans la province.En vertu d’un accord de cession-bail, Medican Organic, une filiale de The Green Organic Dutchman louera à Cannara Biotech 80 000 mètres carrés d’espace de culture et de traitement à Valleyfield. La transaction, d’un montant de 27 millions de dollars, inclut la serre hybride principale, la serre sur le toit, tous les bâtiments de soutien et certains équipements connexes.Par ailleurs, Medican a reçu un remboursement de dépôt de 5,7 millions de dollars d’Hydro-Québec.Langlois Avocats a agi à titre de conseiller juridique de The Green Organic Dutchman, via ses avocats Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, MeetCannara Biotech a été représentée par Dentons, avec les avocats Me, Meet Me, pour le financement de l’acquisition, à savoir son émission d’actions pour 19,3 millions de dollars et son émission d’obligations convertibles pour 5,7 millions de dollars.Cannara Biotech a également été conseillée par Mede De Grandpré Chait.Parallèlement à cette transaction, The Green Organic Dutchman a remboursé environ 31,8 millions de dollars à son prêteur principal pour régler toutes ses obligations en cours et résilier l'accord de prêt avec ce prêteur.À Farnham, Cannara Biotech exploite le plus grand site couvert de production de cannabis au Québec. Avec cette transaction, l’entreprise compte accroître son offre de produits pour répondre à la demande québécoise.