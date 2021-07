La conseillère juridique Meyling « Mey » Ly Ortiz. Photo : LinkedIn

Comme jeunes avocats, il est important de prendre votre carrière professionnelle en main pour réussir.La conseillère juridiquevous donne trois conseils importants pour votre carrière sur Attorney at work Elle explique que beaucoup de jeunes avocats s’attendent à ce qu’une personne vienne prendre leur main et leur enseigne tout le savoir sur la pratique comme sur un plateau d’argent. Ainsi, s’ils font ce qu’on leur demande, le succès viendra à leurs pieds.Or, en réalité, il faut travailler fort et compter sur soi-même pour atteindre le succès souhaité. En tant que jeune avocat, vous devez prendre les bonnes habitudes dès le départ.Voici trois conseils pour vous aider à évoluer et à réussir professionnellement.Même si vous venez de débuter ou si vous avez quelques années d’expériences, il faut trouver quelqu’un qui pourra vous inspirer et qui agira comme un enseignant.Vous pouvez choisir un mentor au cabinet où vous travaillez et un autre en dehors de votre lieu de travail.Il est important de demander des commentaires au bon moment par rapport au travail rendu. Soyez attentif et prêt à recevoir des commentaires. Sinon, n’hésitez pas à prendre des initiatives.En effet, quand vous recevez un document corrigé, étudiez intelligemment les modifications et suggestions. Vous pouvez noter les préférences de chaque avocat ou client avec lesquels vous travaillez pour mieux anticiper et répondre à leurs préférences rédactionnelles.On peut aussi vous faire des remarques plus importantes par rapport à vos erreurs commises qui ne devront pas être reproduites. Elles sont bénéfiques pour votre apprentissage de la pratique.N’hésitez pas à parler avec votre avocat senior si vous avez besoin de clarifications.Dans cette démarche collaborative, votre supérieur verra votre volonté à apprendre et l’intention de vous améliorer. Restez ouvert à la rétroaction.Apprenez de vos erreurs et acceptez les commentaires. Prenez note des suggestions par votre supérieur et poursuivez vos efforts.En droit, on ne recherche pas la perfection mais plutôt la progression.Faites une liste qui vous permettra de visualiser vos compétences obtenues et celles à améliorer.Par exemple, vous pouvez construire deux colonnes. La première sera destinée à toutes les expériences et compétences que vous avez acquises. La deuxième sera destinée aux compétences que vous souhaitez acquérir ou améliorer.Ensuite, vous pourrez la consulter comme une liste de contrôle. Dès que vous avez travaillé une compétence, vous pouvez cocher et la mettre dans la colonne des expériences acquises.Grâce à ces conseils, vous devriez être en mesure d’évoluer et de vous épanouir professionnellement en tant que jeune avocat.