Me Sebastian L. Pyzik. Photo : Site web de Woods

Mes’est joint récemment au Comité permanent des jeunes plaideurs de La Société des plaideurs (YASC).Rappelons que l’YASC est un repaire pour les avocats qui ont dix ans et moins de pratique. L’YASC leur donne accès à une communauté et à des opportunités de réseautage.Me Pyzik, Barreau 2014, pratique en litige civil et commercial. Il a plaidé, dans le cadre de sa pratique, devant les tribunaux de première instance et d’appel du Québec, ainsi que devant les tribunaux d’arbitrage.Avant de rejoindre Woods en janvier 2015, Me Pyzik a complété son stage du Barreau chez McCarthy Tétrault entre juin et décembre 2014.La Société des jeunes plaideurs organise aussi des événements de réseautage et de mentorat, publie des articles de jeunes avocats et offre à ces derniers des opportunités de bénévolat.Le Barreau 2014 a complété sa formation en droit à l’Université de Sherbrooke en 2013. Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires, il est aussi ceinture noire en taekwondo et il a été champion québécois et canadien dans cette discipline.