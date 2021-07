QScale était représenté par le cabinet Fasken. Photos : Site web de Fasken

L’entreprise québécoise Fonds QScale S.E.C. va implanter un centre de traitement de données à haute densité à Lévis. Le projet, évalué à 867 millions de dollars, sera réalisé en huit phases sur une période de sept ans et permettra de créer plus de 200 emplois spécialisés.Le président et cofondateur de QScale,, explique que les superordinateurs qui seront hébergés à Lévis serviront à effectuer des calculs très complexes dans des secteurs d’activité variés, allant de la mise au point de vaccins au développement des technologies utilisées dans la filière des voitures autonomes.Selon M. Bouchard, le futur complexe deviendra l’un des centres de traitement informatique à récupération d’énergie parmi les plus importants du monde. Il s’attend à ce que l’utilisation de plus en plus répandue de l’intelligence artificielle entraîne une explosion de la demande de ce type d’installation.« Ce qui nous rend le plus confiants, c'est vraiment la demande mondiale. On voit vraiment qu'il y a une tendance. Il y a une pénurie en fait de calculs. C'est drôle à imaginer, mais les gens, les chercheurs, ont besoin de calculs », insiste l’homme d’affaires.Les instruments utilisés pour les calculs de haute performance sont hautement énergivores. Martin Bouchard a comparé la consommation en électricité du complexe à celle de « 30 Centre Bell ».QScale a donc conclu une entente avec Hydro-Québec en vertu de laquelle elle pourra bénéficier d’une capacité énergétique de plus de 140 mégawatts pour alimenter son centre de traitement à la fine pointe de la technologie.Le gouvernement Legault, par l’entremise d’Investissement Québec, va investir 90 millions de dollars dans le centre sous forme de prêts et d'une participation dans l'entreprise.De son côté, Desjardins Capital investira 60 millions de dollars dans le projet. Différents investisseurs privés, tous québécois, injecteront un total de 45 millions dans l'aventure.Le ministre des Finances, de l’Économie et de l’Innovation,, a indiqué que l’investissement de son gouvernement allait permettre de consolider le secteur québécois des technologies de l’information, en plus de profiter directement des retombées économiques du futur centre.« Ce projet répond à un besoin mondial en forte croissance en raison du volume de données généré par les applications mobiles et les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle », a-t-il souligné.Dans le cadre de cette transaction, QScale était représenté par le cabinet Fasken, avec une équipe dirigée par MeCette équipe était composée deet, en Corpo / financement, de, en dette bancaire,et, en propriété intellectuelle,et, en immobilier,et, en environnement et stratégie, et, en travail, emploi et droits de la personne.Desjardins capital de risque était représenté par le cabinet McCarthy Tétrault, avec une équipe dirigée par MeInvestissement Québec était représenté par BCF Avocats d'affaires, avec une équipe dirigée par Meet. Cette équipe était composée d’etDes investisseurs privés étaient quant à eux représentés par Stikeman Elliott, avec une équipe dirigée par Me