Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier, et la professeure Emmanuelle Bernheim. Source : Site web de l’Université d’Ottawa

Le professeur Kevin Bouchard. Sources : Site web de l’Université Laval

Avec l’été qui s’achève, Droit-inc fait un petit tour hebdomadaire de vos facultés de droit.L’Université d’Ottawa rend la vaccination obligatoire à partir du 7 septembre 2021 pour les étudiants, les professeurs, le personnel et toutes les autres personnes qui iront sur le campus et dans les résidences.« Notre décision se fonde à la fois sur le bon sens et sur la science ainsi que sur les recommandations de Santé publique Ottawa. Nous sommes convaincus que les membres de notre communauté universitaire la respecteront, dans un contexte où nous travaillons ensemble pour protéger la communauté dans son ensemble », explique, recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa.Des accommodements seront faits pour les personnes non vaccinées avec des justifications valables telles que médicales ou motif valable en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario.Les personnes non vaccinées devront se soumettre à des tests de dépistage fréquents, au port du masque et d’autres EPI.Rappelons que toutes les mesures sanitaires comme la distanciation physique, le port du masque seront toujours en vigueur et qu’une clinique de vaccination a été mise en place au Complexe sportif Minto.La Faculté de droit - section droit civile annonce la création d’un nouveau laboratoire de recherche critique en droits et santé mentale, par la professeure Emmanuelle Bernheim.Grâce à la bourse du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation, elle va pouvoir créer un laboratoire dédié à l’étude des relations entre droit et santé mentale en matière civile.Titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice, la professeure sera entourée d’une équipe interdisciplinaire et chevronnée.Ensemble, ils étudieront les enjeux en santé mentale et justice. De plus, ce programme soutiendra les nouvelles pratiques d’intervention hospitalières, correctionnelles et judiciaires.Le professeur adjoint en droita rédigé un nouvel ouvrage intitulé « Constitutionnalisme et common law dans la pensée juridique anglo-américaine », en collaboration avec le professeurde l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.Il est paru aux éditions Classiques Garnier, dans la collection « bibliothèque de la pensée juridique ».Ce livre explique les différentes tentatives récentes pour mieux comprendre les constitutions et les chartes des droits et libertés à partir des pratiques des juristes de la common law. Il montre comment la tradition de la common law et sa critique positivisme sont reprises et transformées dans les débats contemporains de la philosophie du droit anglo-américaine.Le professeur à la Faculté de droita été nommé chercheur associé au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.En collaboration avec d’autres chercheurs de l’institution, il effectuera des recherches sur l'interaction entre le droit, la religion et l’éthique clinique dans les différentes équipes cliniques.En plus d’enseigner, il travaille à titre de chercheur régulier au Centre de recherche Société, Droit et Religions de l’Université de Sherbrooke et agit en tant que membre du Comité interculturel de Montréal.